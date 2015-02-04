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Юлия Новохатняя
juliya_n
juliya_n
45 лет
12 лет на
фриланс
-бирже
Была
10 лет назад
Дизайн интерьеров, архитектурное проектирование, визуализация проектов
Портфолио
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Схема генерального плана торгового центра, Киев
596 просмотров
Архитектура зданий
нет отзывов
от $20
#357
Чертежи и Схемы
нет отзывов
от $5
#608
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $18
#1037
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