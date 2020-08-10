Разработка сайтов под ключ

Здравствуйте! Я менеджер Александра - специалиста по вёрстке сайтов! Мы ищем новых клиентов!

Если вам нужно разработать сайт, мы с радостью поможем вам! Александр верстает сайты под ключ на Tilda и

Webflow, имеет опыт с zero блоками и пошаговой анимацией. Сможет реализовать совершенно любую вашу идею!

Предоставляет такие виды услуг:

лендинг 3-4 дня ( от 4-5 тыс руб)

экспресс лендинг 1-2 дня (6-7 тыс руб)

многостраничный 7-14 дней (13-16 тыс руб)

интернет магазин 10-20 дней (20-25 тыс руб)

Вот примеры его работ:

https://projectkoffe.webflow.io

http://yagul-pelmeni.tilda.ws

http://capitalmotor.tilda.ws

http://iodlife.ru/main

Наша первостепенная задача - чтобы клиент остался доволен нашей работой

Если вам подходят наши цены на вёрстку сайтов и сроки, будем рады сотрудничеству с вами!