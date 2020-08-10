Разработка сайтов под ключ
Здравствуйте! Я менеджер Александра - специалиста по вёрстке сайтов! Мы ищем новых клиентов!
Если вам нужно разработать сайт, мы с радостью поможем вам! Александр верстает сайты под ключ на Tilda и
Webflow, имеет опыт с zero блоками и пошаговой анимацией. Сможет реализовать совершенно любую вашу идею!
Предоставляет такие виды услуг:
лендинг 3-4 дня ( от 4-5 тыс руб)
экспресс лендинг 1-2 дня (6-7 тыс руб)
многостраничный 7-14 дней (13-16 тыс руб)
интернет магазин 10-20 дней (20-25 тыс руб)
Вот примеры его работ:
https://projectkoffe.webflow.io
Наша первостепенная задача - чтобы клиент остался доволен нашей работой
Если вам подходят наши цены на вёрстку сайтов и сроки, будем рады сотрудничеству с вами!
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