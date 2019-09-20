Бренд-дизайнер Юлия Кривонос

Услуги:

- нейминг

- логотипы

- фирменные стили

- упаковка

Опыт работы в брендинговом агентстве, типографии, винной дизайн-студии и в фрилансе - 6 лет.

Знаю, что делать и как именно делать.

Каждая концепция уникальна "от" и "до": я не делаю потоковых проектов.

Воплощение "характера" будущего бренда визуальными средствами - моя главная любовь.

Знаю, что такое маркетинговые исследования, карта позиционирования, платформа бренда, ядро ЦА.

Я начинаю поиск метафоры, только поняв конечного потребителя.

Актуальные и умные решения, учитывающие современные тенденции дизайна.

Я использую классические техники, знаю тренды и ищу новые смыслы.

Мои контакты:

- WhatsApp: +7 977 165 00 43

- Telegram: nekrivo

- Skype: juliakrivonos

- E-mail: [email protected]

- Behance: behance.com/nekrivo

Отзывы: fl.ru/users/julkrivonos