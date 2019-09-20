Услуги:
- нейминг
- логотипы
- фирменные стили
- упаковка
Опыт работы в брендинговом агентстве, типографии, винной дизайн-студии и в фрилансе - 6 лет.
Знаю, что делать и как именно делать.
Каждая концепция уникальна "от" и "до": я не делаю потоковых проектов.
Воплощение "характера" будущего бренда визуальными средствами - моя главная любовь.
Знаю, что такое маркетинговые исследования, карта позиционирования, платформа бренда, ядро ЦА.
Я начинаю поиск метафоры, только поняв конечного потребителя.
Актуальные и умные решения, учитывающие современные тенденции дизайна.
Я использую классические техники, знаю тренды и ищу новые смыслы.
Мои контакты:
- WhatsApp: +7 977 165 00 43
- Telegram: nekrivo
- Skype: juliakrivonos
- E-mail: [email protected]
- Behance: behance.com/nekrivo
Отзывы: fl.ru/users/julkrivonos