jull-gull

Юлия jull-gull

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание моделей мебели

    обязанности: создание 3D каталога продукции. Жду предложений с конкретными предложениями по стоимости с детальным просчетом Пакет: 10 диванов, 7 кресел, 5 секций-горок. (стоимость по раздельности и в пачке ...

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ищу помощника в Минске для постоянной работы

    Ищу помощника в Минске с оформленным ИП для тех заказов, с которыми не справляюсь сама. Требования: наличие свободного времени в течение дня, умение работать днем, минимальный опыт в допечатной подготовке. Сфера ...

    Верстка полиграфии2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад