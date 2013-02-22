обязанности: создание 3D каталога продукции. Жду предложений с конкретными предложениями по стоимости с детальным просчетом Пакет: 10 диванов, 7 кресел, 5 секций-горок. (стоимость по раздельности и в пачке ...
3D-графика9 заявок
Закрыт
12 лет назад
обязанности: создание 3D каталога продукции. Жду предложений с конкретными предложениями по стоимости с детальным просчетом Пакет: 10 диванов, 7 кресел, 5 секций-горок. (стоимость по раздельности и в пачке ...
Ищу помощника в Минске с оформленным ИП для тех заказов, с которыми не справляюсь сама. Требования: наличие свободного времени в течение дня, умение работать днем, минимальный опыт в допечатной подготовке. Сфера ...