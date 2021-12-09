julliess21

Всё по плечу!

Юлия, 32 года. Было тяжело уехать из родного города, но рискнула, т.к. знала что меня ждут приключения и была права. Жила в четырех разных городах, пол года жила на о.Тайвань, изучала английский и китайский языки. Посетила четыре страны, много путешествовали с мужем по России. Пережила потерю мамы. Были безвыходные ситуации, которые решала самостоятельно (опоздали на самолет в аэропорту за границей, делала ВИЗУ в Тайланде). Работала в Сбербанке - было тяжело, но это того стоило - опыт, опыт и еще раз опыт. С клиентами общалась еще на протяжении года после увольнения. В банковской сфере опыт более 5ти лет. Немного работала бухгалтером. И даже почтальоном. Родила гениальную девочку. В декретном "отпуске" поняла, что мне нужно больше времени для семьи. Изучила HTML, CSS, PHP, сейчас укрепляю полученные навыки и развиваюсь дальше. Также прошла онлайн обучение на тему "Кадровой администрирование", чтобы не забывать, как работать с документами, быть грамотнее и увереннее.