julls_mirshk

Привет! Меня зовут Юля, я ux/ui дизайнер. К своим 20 годам успела проучиться 2 года в универе и понять, что учёба там мне не нравится, а перспектив нет. Поэтому из универа я ушла, а ещё во время учёбы занялась дизайном. Начала я с графического (поэтому в нём тоже что-то да понимаю), а остановилась на веб-дизайне.

Создаю современные, удобные и понятные интерфейсы сайтов и приложений. Отношусь к работе ответственно, выполняю её вовремя и классно. Слежу за трендами дизайна и постоянно изучаю новое, чтобы сделать свою работу на отлично.

Считаю, что в дизайне главное не красивая картинка без смысла, а удобство пользования и эффективность. Каждый элемент дизайна должен иметь свой смысл и предназначение, не теряя при этом идентичность и современный вид, способный привлечь пользователей. Поэтому в работе стараюсь определить целевую аудиторию, пользователей, их потребности и проблемы. Так я смогу сделать ваш продукт наиболее эффективным.

Но зачем верить мне на слово, если можно поработать вместе?