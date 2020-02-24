Перевод как песня - из него слов не выбросишь! Качество в точности!

Профессиональный, дипломированный перевочик, специализирующийся на переводах текстов медицинской тематики. Огромный опыт переводов документации в фармацевтической, а также юридической сфере. Наличие медицинского образования. Переводы выполняются с учетом наличия специфических знаний в сфере медицины.Индивидуальный подход к требованиям заказчика, выполнение перевода в соответствии с поставленными задачами, качественно, и строго в срок, установленный заказчиком. Внимательная и тщательная проработка текстов, для исключения возможности возникновения ошибок. Ответственный подход к работе.

Если вам важно качество, то нам по пути!