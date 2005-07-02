Касимцева Юлия Сергеевна

Сведения о себе Год и место рождения: 26.01.82§ Национальность: русская§ Семейное положение: не замужем§ Дети: нет

Образование 1999 - 2003гг Хабаровский технологический колледжспециальность: Моделирование и конструирование одежды§ Присвоена квалификация: конструктор-модельер-менеджерДиплом с отличием Дипломная работа (исследовательская работа): создание электронного учебника по ЕМКО СЭВПовышенный уровень

2003 - 2005гг 5 курс Хабаровская академия экономики и праваспециальность: Менеджмент организации

Дополнительное образование 2003 - 2003гг Российско-американский учебно-научный центрпрограмма

Профессиональный опыт 2003-2004гг Тренинг-центр <:§ информационная="" работа="" с="" клиентами;="" §="" организация="" тренингов,="" презентаций,="" круглого="" стола;§="" ведение="" базы="" данных="" клиентов;§="" обработка="" электронной="" корреспонденции.Уволена="" в="" связи="" с="" окончанием="" проекта="" <="" p="">

2005г. Компания "Программа". Официальный дистрибьютор марки WELLRUN в г. ХабаровскеОфис-менеджер со знанием английского языка. Данная компания представляет собой сеть автосервисов.Обязанности:§ информационная работа с клиентами; § транспортная логистика;§ ведение переговоров и переписки с компаниями-поставщиками;§ обработка электронной корреспонденции генерального директора;Уволилась по собственному желанию ввиду низкой заработной платы 02.07.2005