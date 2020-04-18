julya-kajsina

Администрирование онлайн-школ

Создание сайтов, лендингов. Работа на платформах GetCource, Бизон 365.Администрирование курсов на платформе GetCourse - Базовая настройка,привязка домена, доменной почты, интеграция разных видов оплаты, оформление уроков, добавление пользователей на платформу, настройка и выдача доступов к тренингу, настройка воронки автовебинаров, подготовка вебинарных комнат, создание трансляций, Настройка e-mail рассылок, верстка и оформление писем, цепочки атоматизации.

Дизайн и верстка страниц - индивидуальный дизайн, структура страницы, привязка подписных форм, настройка оплаты, создание и оформление подписных страниц, на вебинары, выдачу бесплатного продукта

Организация вебинаров- настройка вебинарной комнаты на платформах GetCourse, Бизон 365, проведение вебинаров, автовебинаров на платформах GetCourse, Бизон 365, создание презентации для проведения вебинара, организация трансляции через Youtube, OBS, настройка рассылки писем до вебинара и после вебинара.

Настройка рассылки- Формирование рассылки в сервисах Senler, BotHelp, формирование отложенных рассылок, автоматические серии писем, чат-Боты, работа с сервисами: Senler, BotHelp, GetCourse, Бизон 365