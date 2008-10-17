Образование высшее, экономист-программист. Закончила в 2007 году Бийский технологический инчститут (филиал) АлтГТУ им. И.И.Ползунова, факультет информационных технологий, автоматизации и управления.

С 2005 года работала на 00,5 ставки программистом в Бийском технологическом институте. Занималась созданием и поддрежкой сайтов института (www.bti.secna.ru).

С 2007 года нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Имею возможность работать на дому.

Хорошее знание английского языка (разговорный, а также занималась переводом технических текстов).