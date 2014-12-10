Готова к работе!

Доброго времени суток! Меня зовут Юля и я хочу выполнять Ваши задания.

Я училась в Нижегородском Государственном Лингвистическом Университете им. Добролюбова на факультете перевода по специальности лингвист-переводчик. Сейчас учусь в Санкт-Петербургском Университете Экономики и Управления на факультете лингвистики. Очень хочу в будущем связать себя с издательской или журналисткой деятельностью, а лучше - и с тем и с другим. Мне нравится писать тексты на разные темы и переводить статьи с английского на русский. Когда-то вела свой блог, со временем перешла на простые заметки для себя и переводы. Хочу набираться опыта в этой сфере и быть полезной.