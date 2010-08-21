Создание векторных иллюстраций, разработка логотипов и корпоративного стиля
Создание векторных иллюстраций, разработка логотипов и корпоративного стиля компании.
Обладаю необходимыми знаниями в области психологии рекламы.
Умею грамотно выявлять потребности клиента.
Работаю в графической программе Adobe Illustrator.
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Портфолио
- Логотип лошадь с телегой341 просмотр
- Логотип женской фигуры222 просмотра
- Логотип лебедь385 просмотров
- Логотип кораблик381 просмотр
- Логотип зонтик для стротительной компании242 просмотра
- Голова орла170 просмотров