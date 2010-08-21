jumars

Мария Ефремова jumars

 
38 летРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Создание векторных иллюстраций, разработка логотипов и корпоративного стиля

Создание векторных иллюстраций, разработка логотипов и корпоративного стиля компании.

Обладаю необходимыми знаниями в области психологии рекламы.

Умею грамотно выявлять потребности клиента.

Работаю в графической программе Adobe Illustrator.

Illustrator
Портфолио