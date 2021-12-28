june_volerkes

Копирайтер, Переводчик, Цифровой Художник

Ваш новый любимый копирайтер и переводчик. В кратчайшие сроки готов исполнить любую из требуемых работ(в рамках моей сферы специализации, разумеется).

Имею обширный опыт в работе с текстом: копирование текста с графических/аудио файлов(видео, аудио, фото), перевод этих файлов и создание таймкодов, написание авторских статей. Перечисленный список или же нечто иное — я к вашим услугам!

Обладатель Гран-При Всероссийского Конкурса Перевода и Локализации. Продолжительное время проживаю в США, и имею уровень носителя в английском языке.