jungleys

Юрий jungleys

 
39 летРоссия/Саратов
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
System-admin+Joomla-programming+css+html+php

Администрирование сервер WIN2003-2008

Настройка mail-server

Настройка виртуальной машины

jabber-server (внутренняя аська компании)

Help-Desk server (Сервер отдела технической поддержки компании с контролем за выполнинием с\з)

Создание и настройка WEB-server (CentOS)(Хостин)

Joomla ( Верстка,доработка,натягивание на исходник)

Настройка хостинга под сайт.(ftp.real-admin.ssl.https)

PHPHTMLCSSJoomlaCentOS
HTML-верстка
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от $5
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Веб-программирование
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от $5
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Интернет-магазины
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от $5
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Наполнение сайтов
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от $5
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Сайты «под ключ»
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от $5
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Системы управления (CMS)
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от $5
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Тестирование сайтов
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от $5
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