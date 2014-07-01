System-admin+Joomla-programming+css+html+php
Администрирование сервер WIN2003-2008
Настройка mail-server
Настройка виртуальной машины
jabber-server (внутренняя аська компании)
Help-Desk server (Сервер отдела технической поддержки компании с контролем за выполнинием с\з)
Создание и настройка WEB-server (CentOS)(Хостин)
Joomla ( Верстка,доработка,натягивание на исходник)
Настройка хостинга под сайт.(ftp.real-admin.ssl.https)
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HTML-верстка
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Веб-программирование
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Интернет-магазины
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Наполнение сайтов
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Сайты «под ключ»
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Системы управления (CMS)
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Тестирование сайтов
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