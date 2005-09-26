Группа состоит из 5-ти программистов, каждый из которых имеет достаточно узкую специализацию в какой-то определенной области и одного дизайнера/разработчика интерфейсов/специалиста по юзабилити.

Все члены группы имеют высшее образование (МГТУ им Н.Э. Баумана, МГУ, МФТИ) и немалый опыт работ

Навыки: Участники группы обладают отличным знанием С, С++, STL, Pascal, Visual Basic, Asm x86, SQL, HTML, XML, COM, C#.

На уровне рабочих инструментов повседневно действующих программистов владеют MS Visual C++ 6.0 и MS Visual Studio .NET 2003 (MFC и программы на чистом WinAPI), Delphi.

Знание технологии ООП. Владение UML (Rational Rose Products).

Программисты группы обладают глубокими и уверенными знаниями и практическим опытом применения "внутренних механизмов" Windows: процессы, синхронизация потоков, волокна, dll, проецируемые файлы в память и др.

Имеются знания MSSQL Server, OLEDB, ODBC. Обладают знанием продуктов создания установочных пакетов - дистрибутивов (InstallShield, CreateInstall и др.).

Имеется опыт reverse-engineering с softIce/IDA.

Дизайнер отлично владеет PhotoShop, Illustrator, CorelDraw, Flash MX.