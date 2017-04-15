junk7day

Яна junk7day

 
28 летРоссия/Ярославль
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Архитектура зданий
нет отзывов
$500/час
от $3000от 21 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$300/час
от $1000от 7 дней
нет рейтинга