Специалист по настройке рекламы Google Ads (поиск, КМС)

Свежий специалист по настройке рекламы Гугл (поиск и КМС).

Прошла продвинутый трехмесячный тренинг "Специалист по интернет-рекламе Google Ads 1.0" в онлайн школе Профи-интернет.

С удовольствием применю полученный опыт за минимальную оплату и отзыв!

По первому образованию филолог,по второму реклама и связи с общественностью. 10 лет в сфере продаж справочно-правовых услуг (от специалиста до руководителя отдела). Общительная, творческая, грамотная, ответственная.