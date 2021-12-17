juristanna

Юрист онлайн-проектов
Меня зовут Анна. Я - юрист, идущий в ногу со временем!
Мне нравится работать над онлайн-проектами и разбираться в юридических тонкостях ведения бизнеса в сети Интернет.
Полноценное развитие и масштабировании онлайн-проекта не возможно без прочной юридической базы и защиты!
В инфобизнесе 3 года, общий стаж работы в юриспруденции более 11 лет, спец. по договорной работе.
Если для вашего онлайн-проекта нужен юрист, вы всегда можете обратиться ко мне.
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