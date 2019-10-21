jusetskill

Технологии: - HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript,Python,C#,jQuery,
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность. Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery.
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript,Python,C#,jQuery,
Связь со мной:
instagram:juset_skil
email:[email protected]
телефон:+998974141749
Способы оплаты за услуги:
Qiwi,Яндекс.Кошелёк {а так же любым другим для вас удобным способом}