Художественный, технический переводы

1. образование: высшее, факультет иностранных языков, слушатель курсов "Научно-технический перевод английской литературы".

2. иностранные языки: английский (Intermediate), немецкий (Intermediate), итальянский (Pre-Intermediate); в настоящее время занимаюсь повышением квалификации по данным языкам, а также изучаю французский и испанский.

3. опыт работы: практика частных переводов - 2 года, практика частного преподавания - 4 года, практика работы в государственном образовательном учреждении - 2 года.

4. Предоставляю услуги по переводу в следующих направлениях:

англо-русский, русско-английский

немецко-русский, русско-немецкий

итальяно-русский

5. Стоимость услуг: 1000 знаков - 70 рублей.

6. Тематика переводов: общая, техническое направление, художественный перевод.