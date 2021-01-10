Нужен дизайнер? Ты его уже нашел!
А теперь давай знакомиться ближе) Меня зовут Юля. Уже больше двух лет моя жизнь посвящена web-дизайну. За это время я изучила многие тонкости дизайна, прошла курсы и проверила свои навыки на практике в digital-агентстве, сотрудничая с крупными российскими брендами. После получения практики в офисе, решила уйти на фриланс за поисками новых источников вдохновения. Поэтому не пугайся, тому что тут я новичок, мои работы докажут обратное)
Я - за воздушный, не перегруженный и современный дизайн. Уверена, он выгодно оформит и выделит твой бренд среди конкурентов.
Что тебя ждет в работе со мной?
работа, выполненная в сроки
ответственность и честность
современный и чистый дизайн
внесение всех конструктивных правок
постоянная связь в удобных тебе мессенджерах
вдохновенность твоим проектом
Что я жду от тебя?
понятное ТЗ с твоими пожеланиями, примерами и ожиданиями от проекта
конструктивные комментарии и правки
честность
рабочий настрой
А я сделаю все, чтобы наша совместная работа была максимально творческой и комфортной!
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