Создам стильный и продающий дизайн

Нужен дизайнер? Ты его уже нашел!

А теперь давай знакомиться ближе) Меня зовут Юля. Уже больше двух лет моя жизнь посвящена web-дизайну. За это время я изучила многие тонкости дизайна, прошла курсы и проверила свои навыки на практике в digital-агентстве, сотрудничая с крупными российскими брендами. После получения практики в офисе, решила уйти на фриланс за поисками новых источников вдохновения. Поэтому не пугайся, тому что тут я новичок, мои работы докажут обратное)

Я - за воздушный, не перегруженный и современный дизайн. Уверена, он выгодно оформит и выделит твой бренд среди конкурентов.

Что тебя ждет в работе со мной?

 работа, выполненная в сроки

 ответственность и честность

 современный и чистый дизайн

 внесение всех конструктивных правок

 постоянная связь в удобных тебе мессенджерах

 вдохновенность твоим проектом

Что я жду от тебя?

 понятное ТЗ с твоими пожеланиями, примерами и ожиданиями от проекта

 конструктивные комментарии и правки

 честность

 рабочий настрой

А я сделаю все, чтобы наша совместная работа была максимально творческой и комфортной!