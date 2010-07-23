just495

Константин Ковалев just495

 
33 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Html, css, php, mysql

Ковалев Константин

г. Москва, м. Медведково, Лосиноостровский район

Телефон: 8-963-662-83-51

e-mail: [email protected]

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ЦЕЛЬ:

получение опыта работы разработчиком и развитие в области WEB программирования

ОБРАЗОВАНИЕ:

сентябрь 2007 - июль 2010

Московский Колледж Градостроительства и предпринимательства

* Специализация: прикладная информатика (по отраслям)

* Квалификация: техник

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

* PHP

* Mysql

* Базовые знания HTML, CSS

ПРОЧЕЕ

* Не курю, не пью

PHPMySQLHTMLCSS