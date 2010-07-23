Html, css, php, mysql
Ковалев Константин
г. Москва, м. Медведково, Лосиноостровский район
Телефон: 8-963-662-83-51
e-mail: [email protected]
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ЦЕЛЬ:
получение опыта работы разработчиком и развитие в области WEB программирования
ОБРАЗОВАНИЕ:
сентябрь 2007 - июль 2010
Московский Колледж Градостроительства и предпринимательства
* Специализация: прикладная информатика (по отраслям)
* Квалификация: техник
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
* PHP
* Mysql
* Базовые знания HTML, CSS
ПРОЧЕЕ
* Не курю, не пью
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