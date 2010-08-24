Рерайтинг текстов любой сложности: быстро, качественно и точно в срок

Образование: высшее, Морской Государственный Университет им. адм. Г.И. Невельского, факультет экономики и управления

Специальность: Организация перевозок и управление на (водном) транспорте

Доп.образование: Переводчик английского языка в сфере профессиональных коммуникаций

Знание ПК: MS Office, PowerPoint, ABBYY FineReader, Adobe Photoshopn CS.

Написание собственных художественных текстов, рецензий на статьи любой тематики.

Высокая скорость печатания.

Аналитический склад ума, умение достигать поставленных целей оперативно и с наилучшим результатом, работоспособность, настойчивость и инициативность.