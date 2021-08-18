just_sorano

Верстка/Front-end разработка на React

Осуществляю верстку лендингов и многостраничных сайтов

Языки/знания : HTML5/CSS(препроцессоры)/JS(ES 8 и ниже)/React(Redux,mobx,router,hooks)

Так же могу верстать как адаптивные резиновые страницы так и статику

Страницы под мобилки/планшеты и широкоэкранные мониторы

flex,block model,grid

Соблюдаться все вендерные префиксы и кроссбраузерность

Верстку собирает сборщик gulp и оптимизирует ее по желание могу скинуть исходники

Работа честно и не берусь за задание которые не могу выполнить

Соблюдаю строки сдачи задания

С макетами работаю в формате figma

Отвечу на любые вопросы по почте или телеграмме

Для меня важно работать на качество и отзывы.

Моя профессия занимает большую часть своей жизни и я каждый день в ней развиваюсь в надежде стать отлиным профессионалом и хорошим человеком