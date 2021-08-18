just_sorano

Осуществляю верстку лендингов и многостраничных сайтов
Языки/знания : HTML5/CSS(препроцессоры)/JS(ES 8 и ниже)/React(Redux,mobx,router,hooks)
Так же могу верстать как адаптивные резиновые страницы так и статику
Страницы под мобилки/планшеты и широкоэкранные мониторы
flex,block model,grid
Соблюдаться все вендерные префиксы и кроссбраузерность
Верстку собирает сборщик gulp и оптимизирует ее по желание могу скинуть исходники
Работа честно и не берусь за задание которые не могу выполнить
Соблюдаю строки сдачи задания
С макетами работаю в формате figma
Отвечу на любые вопросы по почте или телеграмме
Для меня важно работать на качество и отзывы.
Моя профессия занимает большую часть своей жизни и я каждый день в ней развиваюсь в надежде стать отлиным профессионалом и хорошим человеком