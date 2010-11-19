Графческий дизай и веб разработка

Skills:

Adobe Photosop, Adobe Illustrator, немного CorelDRAW (для вектора предпочитаю Illustrator, поэтому Corel практически не использую).

также базовые знания Adobe Flash + AC3, Adobe InDesign и 3ds Max

когда-то занимался версткой сайтов (давно и для себя), т.е. понятия о HTML & CSS еще остались :)

ну и JS, PHP, MySQL тоже немножко...

могу установить и настроить (или перенести на др. хостинг) практически любую CMS. Wordpress, Joomla - без проблем.

English level: pre intermediate

mailto: justajazz [at] gmail_DOT_com