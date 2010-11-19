justajazz

Юрий justajazz

 
50 летУкраина/Ильичевск
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Графческий дизай и веб разработка

Skills:

Adobe Photosop, Adobe Illustrator, немного CorelDRAW (для вектора предпочитаю Illustrator, поэтому Corel практически не использую).

также базовые знания Adobe Flash + AC3, Adobe InDesign и 3ds Max

когда-то занимался версткой сайтов (давно и для себя), т.е. понятия о HTML & CSS еще остались :)

ну и JS, PHP, MySQL тоже немножко...

могу установить и настроить (или перенести на др. хостинг) практически любую CMS. Wordpress, Joomla - без проблем.

English level: pre intermediate

mailto: justajazz [at] gmail_DOT_com

PHPJavascriptWordPressMySQLВерстка сайтаHTMLCSSJoomlaFlashInDesignCorelDRAWIllustrator3ds Max
Портфолио
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Отзывы заказчиков
moliart_stm
Татьяна 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
4 отзыва
$10
10 баллов
13 лет назад
Сделать красивую надпись
Отличный исполнитель. Очень довольна, что обратилась за помощью к нему. Сделал все оперативно и качественно. Рекомендую как ответственного и профессионального дизайнера. Спасибо Вам, Юрий, за отличную работу!
Все чотко! ТЗ, оплата и общение без проблем. было приятно работать :)
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
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