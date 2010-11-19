Графческий дизай и веб разработка
Skills:
Adobe Photosop, Adobe Illustrator, немного CorelDRAW (для вектора предпочитаю Illustrator, поэтому Corel практически не использую).
также базовые знания Adobe Flash + AC3, Adobe InDesign и 3ds Max
когда-то занимался версткой сайтов (давно и для себя), т.е. понятия о HTML & CSS еще остались :)
ну и JS, PHP, MySQL тоже немножко...
могу установить и настроить (или перенести на др. хостинг) практически любую CMS. Wordpress, Joomla - без проблем.
English level: pre intermediate
mailto: justajazz [at] gmail_DOT_com
Портфолио
- Будильник244 просмотра
- Hello there v.2232 просмотра
- Туториалы - спидометр242 просмотра
- Туториалы - кнопка для сайта237 просмотров
- Туториалы - Sweet Caramel Text227 просмотров
- Туториалы - Letterpress Text168 просмотров
- Туториалы - 4х4238 просмотров
- Туториалы - Honey leaking effect197 просмотров
- Туториалы - Poker Girl228 просмотров
- Туториалы - Lace Stroke Text Effect221 просмотр
- Вариант дизайна карты №2228 просмотров
- Вариант дизайна карты №1214 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель. Очень довольна, что обратилась за помощью к нему. Сделал все оперативно и качественно. Рекомендую как ответственного и профессионального дизайнера. Спасибо Вам, Юрий, за отличную работу!
Ответный отзыв
Все чотко! ТЗ, оплата и общение без проблем. было приятно работать :)
Дизайн сайтов
1 отзыв
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Наружная реклама
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Верстка полиграфии
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Обработка фотографий
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Логотипы и Знаки
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