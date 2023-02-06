justflait

Илья Андрущенко justflait

 
17 летУкраина/Белая Церковь
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Создам индивидуальный сайт "под ключ", который обеспечит максимальный комфорт пользователей и поможет увеличить продажи вашего бизнеса! 💸💡

&#128075; Здравствуйте!

Меня зовут Илья, я веб-дизайнер и фронтенд-разработчик из Белой Церкви (Киевская область), Украина.

Мне 16, занимаюсь вебом уже 3 года и кайфую от этого! Могу не только сделать классный и продающий дизайн сайта или интернет-магазина, но и разработать ваш сайт с использованием CMS WordPress или OpenCart.

Инструменты, которыми я пользуюсь: Figma (предпочтительно), Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, VS Code.

&#128187; Мои навыки

  • — Навыки роботы с Adobe Photoshop, Figma, Adobe Illustrator

  • — HTML5, CSS3, Bootstrap5

  • — BEM, Gulp, Sass, Less, PostCSS

  • — Vanilla JavaScript, VueJS3

  • — PHP, БД MySQL

  • — CMS WordPress, OpenCart

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&#128175; Ответственный подход

Я полностью погружусь в ваш проект, и выполню свою роботу до конца. Строго выполняю сроки и качественно выполняю свою работу. Для меня очень важно, чтобы клиент остался всем доволен и захотел вернуться ко мне обратно. Поэтому всегда делаю как для себя, так и на совесть. А также остаюсь на связи, даже после завершения своей работы над проектом.

&#128178; Оплата

Я не задираю цены и не беру их с воздуха. Для того, чтобы узнать стоимость, свяжитесь со мной с помощью одного из контактов внизу. Тогда мы с вами обсудим детали проекта и договоримся о стоимости, а также я вас сориентирую в сроках выполнения. Варианты оплаты тоже обговорим в личной переписке.

Возврат средств (в случае предоплаты)

Бывают случаи, когда у дизайнера и заказчика могут не совпадать взгляды, поэтому я понимаю что вы теряете время и верну вам всю предоплату. Устраивать разборки и ссорится с вами я точно не собираюсь. Наверное, это просто не "мой" проект. Такое тоже иногда случается и на мой взгляд, ничего страшного в этом нету.

Правки

Какого-то лимита на количество наборов правок нет. Внесу любые правки в проект абсолютно бесплатно!

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&#128172; Как связаться со мной?

&#128231; E-mail: [email protected]

&#128165; Instagram: https://www.instagram.com/flaitum_neflaita/

&#128165; Telegram: https://t.me/justflaitt

&#128142; Twitter: https://mobile.twitter.com/justflaitt

&#128150; Спасибо за внимание. Буду рад помочь, обращайтесь)

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLДизайн сайтаFigmaIllustratorSASSGulpPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
18%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
KolyaOK
24 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$200
10 баллов
7 месяцев назад
Створити сайт-візитівку
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
dmy3
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$30
10 баллов
10 месяцев назад
Правки сайта (Wordpress)
Максимально приятное и комфортное сотрудничество. Рекомендую Илью как профессионального и добросовестного исполнителя.
Работаем уже с Дмитрием не первый раз) Чёткое и понятное ТЗ, супер коммуникация и своевременная оплата. Однозначно рекомендую и буду рад посотрудничать снова!😉
Ответный отзыв
jeyed
33 годаУкраина
год в сервисе
Был
8 месяцев назад
$100
10 баллов
10 месяцев назад
Правки сайта на вп
В процессе работы еще
Ожидаю оплату, проект не завершен еще
Ответный отзыв
Sekoko
Глеб 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$35
10 баллов
10 месяцев назад
Перенести сайт с флексби на водпресс
Да все супер отлично. Очень оперативно, все в срок и даже уточнять многого не пришлось, Илья все сделал на высшем уровне. Редко такое встретишь, обращайтесь обязательно.
С Глебом очень легко и приятно сотрудничать, отличная коммуникация, своевременная оплата и понятная постановка задачи. Однозначно рекомендую к сотрудничеству и сам с удовольствием поработаю снова!
Ответный отзыв
dmy3
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$25
10 баллов
год назад
Корректировки страниц сайта (на Wordpress)
Очень приятное и плодотворное сотрудничество. Максимально рекомендую!
Дмитрий — отличный заказчик, с которым комфортно работать. Понятное ТЗ, приятное общение и быстрая оплата. Спасибо за доверие, буду рад посотрудничать ещё! 🥳
Ответный отзыв
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