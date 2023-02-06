👋 Здравствуйте!
Меня зовут Илья, я веб-дизайнер и фронтенд-разработчик из Белой Церкви (Киевская область), Украина.
Мне 16, занимаюсь вебом уже 3 года и кайфую от этого! Могу не только сделать классный и продающий дизайн сайта или интернет-магазина, но и разработать ваш сайт с использованием CMS WordPress или OpenCart.
Инструменты, которыми я пользуюсь: Figma (предпочтительно), Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, VS Code.
💻 Мои навыки
— Навыки роботы с Adobe Photoshop, Figma, Adobe Illustrator
— HTML5, CSS3, Bootstrap5
— BEM, Gulp, Sass, Less, PostCSS
— Vanilla JavaScript, VueJS3
— PHP, БД MySQL
— CMS WordPress, OpenCart
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💯 Ответственный подход
Я полностью погружусь в ваш проект, и выполню свою роботу до конца. Строго выполняю сроки и качественно выполняю свою работу. Для меня очень важно, чтобы клиент остался всем доволен и захотел вернуться ко мне обратно. Поэтому всегда делаю как для себя, так и на совесть. А также остаюсь на связи, даже после завершения своей работы над проектом.
💲 Оплата
Я не задираю цены и не беру их с воздуха. Для того, чтобы узнать стоимость, свяжитесь со мной с помощью одного из контактов внизу. Тогда мы с вами обсудим детали проекта и договоримся о стоимости, а также я вас сориентирую в сроках выполнения. Варианты оплаты тоже обговорим в личной переписке.
Возврат средств (в случае предоплаты)
Бывают случаи, когда у дизайнера и заказчика могут не совпадать взгляды, поэтому я понимаю что вы теряете время и верну вам всю предоплату. Устраивать разборки и ссорится с вами я точно не собираюсь. Наверное, это просто не "мой" проект. Такое тоже иногда случается и на мой взгляд, ничего страшного в этом нету.
Правки
Какого-то лимита на количество наборов правок нет. Внесу любые правки в проект абсолютно бесплатно!
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💬 Как связаться со мной?
📧 E-mail: [email protected]
💥 Instagram: https://www.instagram.com/flaitum_neflaita/
💥 Telegram: https://t.me/justflaitt
💎 Twitter: https://mobile.twitter.com/justflaitt
💖 Спасибо за внимание. Буду рад помочь, обращайтесь)
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