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Добрый день. Требуется составить и отправить адвокатский запрос на предоставление данных с Авито.ру.Юридические услуги3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день, уважаемые разработчики. Дано: система, парсит сайты магазинов с заданной периодичностью, вносит товары и их цены в БД и актуализирует их. Интерфейс системы позволяет пользователю видеть какой ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Есть три парсера, обрабатывающих прайсы магазинов (в основном формата эксель). Каждый написан под свой магазин. Необходима доработка, т.к. они ошибаются и пропускают категории товаров. На все возникающие вопросы с радостью ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть ряд поставщиков (20-30 организаций), которые продают одинаковый товар (15-20 товарных групп) по разным ценам. Цены изменчивы в зависимости от разных факторов, и в связи с этим есть потребность отслеживать изменения, а также рыночные ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад