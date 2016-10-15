justgraf

Павел justgraf

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
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$66
выплачено фрилансерам
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  • Парсер каталога

    Добрый день. Требуется разработать php-парсер каталога http://dipos-spb.ru/metal_production/ Используем библиотеку Simple HTML DOM Parser. Категория, товар, цена. Ядро системы написано на codeigniter.

    CodeIgniterHTMLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка системы мониторинга

    Добрый день, уважаемые разработчики. Дано: система, парсит сайты магазинов с заданной периодичностью, вносит товары и их цены в БД и актуализирует их. Интерфейс системы позволяет пользователю видеть какой ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка парсеров

    Добрый день. Есть три парсера, обрабатывающих прайсы магазинов (в основном формата эксель). Каждый написан под свой магазин. Необходима доработка, т.к. они ошибаются и пропускают категории товаров. На все возникающие вопросы с радостью ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Мониторинг цен сегмента рынка строительных материалов

    Есть ряд поставщиков (20-30 организаций), которые продают одинаковый товар (15-20 товарных групп) по разным ценам. Цены изменчивы в зависимости от разных факторов, и в связи с этим есть потребность отслеживать изменения, а также рыночные ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

korjavin
Иван 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$66
10 баллов
8 лет назад
Доработка системы мониторинга
Отличный заказчик, сразу глубоко вник в предполагаемое решение, внёс все поправки, и предоставил все данные ещё до момента работ. Именно поэтому работа была сделано быстро и точно, фактически без поправок и множества обычных итераций просто реализовал обговоренное.
Спасибо Ивану за качественно и своевременно выполненную работу! Все задуманное реализовано точно. Рекомендую! Надеюсь на сотрудничество с Иваном в дальнейшем.
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vvbphp
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Доработка парсеров
Доволен сотрудничеством, рекомендую.
Сотрудничали по доработке кода. Всем доволен. Работа небольшая, но то, что сделана была "не отходя от кассы" подкупает. Буду обращаться еще!
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