Предлагаю услуги по созданию дизайна сайта, вёрстке. Знаю Wordpress: создание новых шаблонов, изменение существующих, установка на хостинг.
Также есть небольшой опыт раскрутки сайтов (работала помощником оптимизатора, есть свои проекты). Есть лицензионный Allsubmitter 4.3. Быстро сделаю проекты для Allsubmitter, рерайты для сателлитов и не только.
Портфолио
- Mobi-Mania.ru - мобильный портал330 просмотров
- Сайт, посвящённый оформлению виз216 просмотров
- Без названия246 просмотров
- Баннер Mobi-Mania.ru (мобильный контент) 3295 просмотров
- Баннер Mobi-Mania.ru (мобильный контент) 2258 просмотров
- Баннер Mobi-Mania.ru (мобильный контент)283 просмотра
- Баннер для сайта знакомств Serde4ko.ru 3249 просмотров
- Баннер для сайта знакомств Serde4ko.ru 2271 просмотр
- МЛМ, страница Amway279 просмотров
- Занавески, ковры332 просмотра
- Туризм на Чёрном море313 просмотров