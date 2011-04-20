Предлагаю услуги по созданию дизайна сайта, вёрстке. Знаю Wordpress: создание новых шаблонов, изменение существующих, установка на хостинг.

Также есть небольшой опыт раскрутки сайтов (работала помощником оптимизатора, есть свои проекты). Есть лицензионный Allsubmitter 4.3. Быстро сделаю проекты для Allsubmitter, рерайты для сателлитов и не только.