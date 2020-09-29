Администратор Instagram, администратор бизнес-аккаунта, менеджер по общению с клиентами в интернет-магазине

Я начинающий специалист: администратор Instagram, менеджер Instagram аккаунта, менеджер двух крупных компаний по организации giveaway

Могу помочь Вам:

с ответами в директ и комментариях

с запросами на рекламу

с поиском рекламодателей и ВП

с мелкими задачами

Проходила обучение: курс "Администратор Инстаграм", курс "Менеджерята". Постоянно развиваюсь с помощью платной и бесплатной информации. Искренне люблю Instagram в целом 

Гарантирую:

 Грамотное и вежливое общение с людьми

 Оперативно отвечать в директ и в комментариях

 Ответственно относится к работе

 Возможно общение на русском и украинском языках

 Человечность и тактичность

 Быть на связи, когда Вам это необходимо