justjull

Юлия Костюченко justjull

 
30 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Администратор Instagram, администратор бизнес-аккаунта, менеджер по общению с клиентами в интернет-магазине

Я начинающий специалист: администратор Instagram, менеджер Instagram аккаунта, менеджер двух крупных компаний по организации giveaway 

Могу помочь Вам:

с ответами в директ и комментариях

с запросами на рекламу

с поиском рекламодателей и ВП

с мелкими задачами

Проходила обучение: курс  "Администратор Инстаграм", курс "Менеджерята". Постоянно развиваюсь с помощью платной и бесплатной информации. Искренне люблю Instagram в целом 

Гарантирую:

 Грамотное и вежливое общение с людьми 

 Оперативно отвечать в директ и в комментариях 

 Ответственно относится к работе 

 Возможно общение на русском и украинском языках 

 Человечность и тактичность 

 Быть на связи, когда Вам это необходимо