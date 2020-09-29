Администратор Instagram, администратор бизнес-аккаунта, менеджер по общению с клиентами в интернет-магазине
Я начинающий специалист: администратор Instagram, менеджер Instagram аккаунта, менеджер двух крупных компаний по организации giveaway
Могу помочь Вам:
с ответами в директ и комментариях
с запросами на рекламу
с поиском рекламодателей и ВП
с мелкими задачами
Проходила обучение: курс "Администратор Инстаграм", курс "Менеджерята". Постоянно развиваюсь с помощью платной и бесплатной информации. Искренне люблю Instagram в целом
Гарантирую:
Грамотное и вежливое общение с людьми
Оперативно отвечать в директ и в комментариях
Ответственно относится к работе
Возможно общение на русском и украинском языках
Человечность и тактичность
Быть на связи, когда Вам это необходимо