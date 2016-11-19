justmaverick

Всем привет. Я новичек на сервисе, но не в своём деле. Если Вам нужен отличный, продающий текст, обращайтесь - буду рад помочь.

Александр Стельмах29 летКиевПредприниматель, копирайтер

Рад приветствовать Вас, уважаемые заказчикиМогу ошибаться, но опыт говорит мне, что Вас привела сюда Ваша собственная интерпретация следующих мотивов:

Вы хотите чтобы тексты на Вашем сайте было интересно читать, чтобы они создавали у читателя подсознательное доверие к Вашей организации, мягко и ненавязчиво подводили человека к желанию приобрести Ваш продукт

Вы имели дело с авторами, которые выполняли задание несвоевременно и/или результат оказывался неприемлем

Если Вы согласны по крайней мере с одним из этих утверждений, тогда у меня есть то, что Вам нужно. А именно:

Оригинальный стиль изложения приносящий стабильно высокий отклик, полученный благодаря основательному изучению психологии, маркетинга и поведенческой экономики.

Уникальность. Каждый мой текст отражает характер конкретного продукта. Я не использую шаблонов, наводящих на читателя скуку.

Пунктуальность и высокий уровень результата. Перфекционист по натуре, я не отправлю Вам "сырой" текст. Для меня важно, чтобы Вы получили заказ вовремя и остались ним полностью довольны, так как я подхожу к делу с полным пониманием того, что Ваш успех - это мой успех.

Благодарю, за то что Вы заглянули на мою страничку.Уверен это приведет Нас к длительному и успешномусотрудничеству.