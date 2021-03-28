justprogrammmer

Эй, Друг , Ты Правильно думаешь Я тот кто тебе нужен! Удобные сайты и Магазины.КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ- Выслушаю все претензий и сделаю как вам угодно

Estela РесторанСо мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Гарантия:

- В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю сови ошибки

которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Род занятий:

-В основном Сайты «под ключ». Использую языки - HTML, CSS, JS, Django, PHP.

Образование:

- Государственный Коледж Информатики

- курсы по веб-разработке в компани Microsoft

- 3 года стажа в компани Microsoft по Веб - Разработке

Связь:

Email - [email protected]

Gmail - [email protected]

Телефон - +374 98 82 22 88

Мои работы:

Estela Ресторан

Inginerium