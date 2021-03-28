justprogrammmer

Эй, Друг , Ты Правильно думаешь Я тот кто тебе нужен! Удобные сайты и Магазины.КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ- Выслушаю все претензий и сделаю как вам угодно
Estela РесторанСо мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Гарантия:
- В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю сови ошибки
которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Род занятий:
-В основном Сайты «под ключ». Использую языки - HTML, CSS, JS, Django, PHP.
Образование:
- Государственный Коледж Информатики
- курсы по веб-разработке в компани Microsoft
- 3 года стажа в компани Microsoft по Веб - Разработке
Связь:
Email - [email protected]
Gmail - [email protected]
Телефон - +374 98 82 22 88
Мои работы: