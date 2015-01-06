Команда Веб-разрабтчиков с международным опытом

ОБРАЗОВАНИЕ

2001 –

2003 Степень магистра в информационных технологиях

Кыргызско-Американский факультет компьютерных технологий и Интернет систем

КыргызскийНациональный Университет, Бишкек

1997 –

2001 Степень баклавра в информационных технологиях

Кыргызско-Американскийфакультет компьютерных технологий и Интернет систем

КыргызскийНациональный Университет, Бишкек

СТАЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

05.2013 –По наст.

Страна: Кыргызстан

Фриласнинг по разработке веб проектов разного уровня по России и Европе

Основные проекты:

http://314r.com

http://pkofe.ru/

http://m.elkiigolki.ru/

http://50quiz.com/

http://wish-me.ru/

http://continental.kg/

http://goldlady.kg/

http://smartfix.ru

http://ikraosetra.com/

http://ikraosetra.com/

01.2012 - 05.2013

Страна: Кыргызстан

Фриласнинг и оутсорсинг по программированию для Малайзийских компании через интернет

(Afteroffice SDN BHD, Ukuya SDN BHD)

01.2011 – 01.2012

Страна:Малайзия

Организация:Ukuya SDN BHD(специализируется в социальных сетях)

Должность:Технический директор

Обязанности:

Координация работы малайзийской команды программистов (команда программистов в головном офисе)

Основное участие в разработке;

Проведение тренингов по PHP, JS, Jquery, Ajax, Mysql, CSS ﻿

Создание cтандартов пошаговых процедур по внедрению новых модулей или изменений в основную разрабатываемую систему

2. Координация работы команды программистов в Кыргызстан

(удаленная команда программистов в Кыргызстане)

Инструктаж разработчиков по тех. заданию и распределение рабочего объема

Отслеживание проделанных работ и подготовка отчета президенту компании

3. Сотрудничество с экспертом из Австралии по хостингу и Вэб безопасности

4. Изучение, применение и тестирование новых технологии для основной системы

5. Планирование и техническая поддержка по внедрению завершенных проектов на стороне клиентов в соответствии с их требованиями:

﻿- Установка на локальных серверах

﻿- Хостинг на Amazon cloud computing

6. Администрирование Unix/Linux серверов компании расположенных в разных точках мира. Также виртуальные сервера на Аmazon cloud computing:

Администрирование SVN репозиториев;

Администрирование 3 серверов баз данных (MySQL) ;

Установка дополнительных библиотек PHP по мере необходимости требуемых в разработке специфических модулей

Отдел кадров: Поиск новых программистов

Проведение собеседования и переговоров на счет схемы заработной платы между главой организации и потенциальными работниками

Проведение адаптационного тренинга новых программистов

Проведение еженедельного собрания. И 5 минутки каждый день. 07.2010 –12.2010 Страна: Малайзия Организация:Unijaya resources SDN BHD Должность:Старший программист и технический консультант Обязанности: Программирование на PHP (Zend Framework), Javascript, MySQL, Oracle, Dojo JS framework

Применение, модификация и тестирование WEB API от Yahoo, Google, Facebook, Twitter и т д

Написание скриптов миграции объемных данных со старых систем в новую систему при внедрении завершенных проектов в клиентских организациях

Участие в разработке и техническая поддержка внедренных проектов: Sikap (Малайзийская национальная система голосования) E-file (ВЕБ приложение штатных работников Малайзийского университета Путра) E-report (электронная система генерации отчетов) и т. д.

01. 2010 – 07.2011 Страна: Малайзия Организация:Национальный Университет Малайзии Должность: Ассистент научного сотрудника Обязанности: Написание докладов по Data Mining, Semantic WEB, artificial intelligence

Создание подходов с последующей валидацией, проведение обзоров и анализ данных,

Разработка ВЕБ прототипов для валидации подходов. 12.2009 - 01. 2010 Организация: Национальный институт стандартов и метрологии Кыргызской Республики (НИСМ КР) Должность: Начальник Отдела ИТ Обязанности: Документооборот: еженедельные, ежемесячные, ежегодные отчеты по состоянию ИТ, выполненной работе ИТ и затрат ИТ НИСМ КР;

Ежеквартальная актуализация интегрированной базы данных стандартов СНГ;

Разработка и поддержка ВЕБ интерфейса для баз данных стандартов;

Планирование и выполнение работ по профилактике в четырех управлений НИСМ КР;

Мониторинг качества работы сотрудников ИТ и проведение тренингов для сотрудников НИСМ КР.

Разработка (PHP, ASP,JS, Oracle) и тех поддержка a Web интерфейсов базы данных стандартов; 04.2005 – 12.2008 Страна: Кыргызстан Организация:Национальный Университет Малайзии Должность: технический помощникнаучного сотрудника Обязанности: Разработка прототипов (ASP. PHP, JS) и тестирование в доменных областях. 07.2004 – 04.2005 Страна:Кыргызстан Организация:Национальный институт стандартов и метрологии Кыргызской Республики (НИСМ КР) Должность: Начальник Отдела ИТ Обязанности: Также как и описано ниже.. 08.2004 – 11.2004 Страна:Кыргызстан Организация:Национальный институт стандартов и метрологии Кыргызской Республики (НИСМ КР) Должность: Главный специалист отдела ИТ Обязанности: (Приоритетные задачи, поставленные начальством в начале) Техническая диагностика целого компьютерного оснащения НИСМ КР для выявления системных проблем с целью создания агенды (презентации) для подходной реализации задач после ее одобрения начальством; Установка и конфигурация FreeBSD 5.2 в качестве Интернет шлюза, DNS, IIS и Email серверов; Проектирование и проведение локальной вычислительной сети в новом здании;

Создание доменной структуры с системой аутентификации пользователей с помощью Active Directory;

Управление учетной политикой пользователей сервера также как и имейл доступ сети интранет;

Проведение тренингов и консультации по работе с оборудованием и новой технологией ИТ. 03.2003 – 08.2004 Организация: Кыргызско– Американский Факультет компьютерных технологии и Интернет, КНУ Должность:инженер-программист Обязанности: Разработка Вэб приложении.

Техническая поддержка одного из четырех баз данных факультета. 01.2001 – 03.2003 Организация: Кыргызско– Американский Факультет компьютерных технологии и Интернет, КНУ Должность: Инженер программист Обязанности: Установка, переустановка и обновление программного обеспечения, операционных систем по требованию, диагностика и профилактика компьютеров и периферийного оборудования на еженедельной основе; Подготовка и сдача отчетов по состоянию ИТ на ежемесячной основе;

Предоставление технической и программной поддержки для конференции, проходимых в Университете.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СТАЖ РАБОТЫ

09.2004 – 05.2005 Кыргызско – Американский Факультет компьютерных технологии и Интернет, КНУ

Предмет:ВЭБ технологии

Должность:Lecturer (Part time)

09 2003 – 05.2005 Кыргызско – Американский Факультет компьютерных технологии и Интернет, КНУ

Предмет:Computer English

Должность:Tutor (Part time)

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Сеть:Ethernet technology, OSI, принципыфункционированияTCP/IP , LAN, WAN, DNS, Telnet, E-mail, DHCP, Web, FTP servers. .

ОС:Windows 98/2000/XP/Vista, UNIX platforms

Офисныеприложения:MS Office and etc.

Графика:Adobe Photoshop, CorelDraw and etc.

Языкипрограммирования:

PHP: Procedural PHP, Object Oriented PHP, Zend Framework 1.6 to 1.10, Kohana 3, Symfony 2 Doctrine (MVC based PHP framework);

Procedural PHP, Object Oriented PHP, Zend Framework 1.6 to 1.10, ASP: Classic ASP

Classic ASP Javascript: JavaScript (MooTools, Ajax, Jquery libraries)

JavaScript (MooTools, Ajax, Jquery libraries) Light data storage: JSON,XML,

Web Styling: CSS, HTML5;

SQL

MySQL, Postgre

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

Кыргызский –свободно,

Русский –свободно,

Английский –свободно,

Малайский –разговорный