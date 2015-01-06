jusuke

Нурулан jusuke

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Команда Веб-разрабтчиков с международным опытом

ОБРАЗОВАНИЕ

2001 –

2003 Степень магистра в информационных технологиях

Кыргызско-Американский факультет компьютерных технологий и Интернет систем

КыргызскийНациональный Университет, Бишкек

1997 –

2001 Степень баклавра в информационных технологиях

Кыргызско-Американскийфакультет компьютерных технологий и Интернет систем

КыргызскийНациональный Университет, Бишкек

СТАЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

05.2013 –По наст.

Страна: Кыргызстан

Фриласнинг по разработке веб проектов разного уровня по России и Европе

Основные проекты:

http://314r.com

http://pkofe.ru/

http://m.elkiigolki.ru/

http://50quiz.com/

http://wish-me.ru/

http://continental.kg/

http://goldlady.kg/

http://smartfix.ru

http://ikraosetra.com/

http://ikraosetra.com/

01.2012 - 05.2013

Страна: Кыргызстан

Фриласнинг и оутсорсинг по программированию для Малайзийских компании через интернет

(Afteroffice SDN BHD, Ukuya SDN BHD)

01.2011 – 01.2012

Страна:Малайзия

Организация:Ukuya SDN BHD(специализируется в социальных сетях)

Должность:Технический директор

Обязанности:

  • Координация работы малайзийской команды программистов

    (команда программистов в головном офисе)

  • Основное участие в разработке;
  • Проведение тренингов по PHP, JS, Jquery, Ajax, Mysql, CSS ﻿
  • Создание cтандартов пошаговых процедур по внедрению новых модулей или изменений в основную разрабатываемую систему
2. Координация работы команды программистов в Кыргызстан

(удаленная команда программистов в Кыргызстане)

    • Инструктаж разработчиков по тех. заданию и распределение рабочего объема
    • Отслеживание проделанных работ и подготовка отчета президенту компании
    3. Сотрудничество с экспертом из Австралии по хостингу и Вэб безопасности

             4. Изучение, применение и тестирование новых технологии для основной системы

             5. Планирование и техническая поддержка по внедрению завершенных проектов на стороне клиентов в соответствии с их требованиями:

    ﻿- Установка на локальных серверах

    ﻿- Хостинг на Amazon cloud computing

            6. Администрирование Unix/Linux серверов компании расположенных в разных точках мира. Также виртуальные сервера на Аmazon cloud computing:  

    • Администрирование SVN репозиториев;
    • Администрирование 3 серверов баз данных (MySQL) ;
    • Установка дополнительных библиотек PHP по мере необходимости требуемых в разработке специфических модулей
  • Отдел кадров:

    • Поиск новых программистов
    • Проведение собеседования и переговоров на счет схемы заработной платы между главой

      организации и потенциальными работниками

    • Проведение адаптационного тренинга новых программистов

  • Проведение еженедельного собрания. И 5 минутки каждый день.

    07.2010 –12.2010

    Страна: Малайзия

    Организация:Unijaya resources SDN BHD

    Должность:Старший программист и технический консультант

    Обязанности:

    • Программирование на PHP (Zend Framework), Javascript, MySQL, Oracle, Dojo JS framework
    • Применение, модификация и тестирование WEB API от Yahoo, Google, Facebook, Twitter и т д
    • Написание скриптов миграции объемных данных со старых систем в новую систему при внедрении завершенных проектов в клиентских организациях
    • Участие в разработке и техническая поддержка внедренных проектов:

      • Sikap (Малайзийская национальная система голосования)
      • E-file (ВЕБ приложение штатных работников Малайзийского университета Путра)
      • E-report (электронная система генерации отчетов)
      • и т. д.
    01. 2010 – 07.2011

    Страна: Малайзия

    Организация:Национальный Университет Малайзии

    Должность: Ассистент научного сотрудника

    Обязанности:

    • Написание докладов по Data Mining, Semantic WEB, artificial intelligence
    • Создание подходов с последующей валидацией, проведение обзоров и анализ данных,
    • Разработка ВЕБ прототипов для валидации подходов.
    12.2009 - 01. 2010

    Организация: Национальный институт стандартов и метрологии Кыргызской Республики (НИСМ КР)

    Должность: Начальник Отдела ИТ

    Обязанности:

    • Документооборот: еженедельные, ежемесячные, ежегодные отчеты по состоянию ИТ, выполненной работе ИТ и затрат ИТ НИСМ КР;
    • Ежеквартальная актуализация интегрированной базы данных стандартов СНГ;
    • Разработка и поддержка ВЕБ интерфейса для баз данных стандартов;
    • Планирование и выполнение работ по профилактике в четырех управлений НИСМ КР;
    • Мониторинг качества работы сотрудников ИТ и проведение тренингов для сотрудников НИСМ КР.
    • Разработка (PHP, ASP,JS, Oracle) и тех поддержка a Web интерфейсов базы данных стандартов;
    04.2005 – 12.2008

    Страна: Кыргызстан

    Организация:Национальный Университет Малайзии

    Должность: технический помощникнаучного сотрудника

    Обязанности:

    • Разработка прототипов (ASP. PHP, JS) и тестирование в доменных областях.
    07.2004 – 04.2005

    Страна:Кыргызстан

    Организация:Национальный институт стандартов и метрологии Кыргызской Республики (НИСМ КР)

    Должность: Начальник Отдела ИТ

    Обязанности:

    • Также как и описано ниже..
    08.2004 – 11.2004

    Страна:Кыргызстан

    Организация:Национальный институт стандартов и метрологии Кыргызской Республики (НИСМ КР)

    Должность: Главный специалист отдела ИТ

    Обязанности:

    (Приоритетные задачи, поставленные начальством в начале) Техническая диагностика целого

    компьютерного оснащения НИСМ КР для выявления системных проблем с целью создания агенды (презентации) для подходной реализации задач после ее одобрения начальством;

    • Установка и конфигурация FreeBSD 5.2 в качестве Интернет шлюза, DNS, IIS и Email серверов;
    • Проектирование и проведение локальной вычислительной сети в новом здании;
    • Создание доменной структуры с системой аутентификации пользователей с помощью Active Directory;
    • Управление учетной политикой пользователей сервера также как и имейл доступ сети интранет;
    • Проведение тренингов и консультации по работе с оборудованием и новой технологией ИТ.
    03.2003 – 08.2004

    Организация: Кыргызско– Американский Факультет компьютерных

    технологии и Интернет, КНУ

    Должность:инженер-программист

    Обязанности:

    • Разработка Вэб приложении.
    • Техническая поддержка одного из четырех баз данных факультета.
    01.2001 – 03.2003

    Организация: Кыргызско– Американский Факультет компьютерных технологии и Интернет, КНУ

    Должность: Инженер программист

    Обязанности:

    • Установка, переустановка и обновление программного

      обеспечения, операционных систем по

      требованию, диагностика и профилактика

      компьютеров и периферийного оборудования

      на еженедельной основе;

    • Подготовка и сдача отчетов по состоянию ИТ на

      ежемесячной основе;

    • Предоставление технической и программной поддержки

      • для конференции, проходимых в Университете.

    ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СТАЖ РАБОТЫ

    09.2004 – 05.2005 Кыргызско – Американский Факультет компьютерных технологии и Интернет, КНУ

    Предмет:ВЭБ технологии

    Должность:Lecturer (Part time)

    09 2003 – 05.2005 Кыргызско – Американский Факультет компьютерных технологии и Интернет, КНУ

    Предмет:Computer English

    Должность:Tutor (Part time)

    ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

    Сеть:Ethernet technology, OSI, принципыфункционированияTCP/IP , LAN, WAN, DNS, Telnet, E-mail, DHCP, Web, FTP servers. .

    ОС:Windows 98/2000/XP/Vista, UNIX platforms

    Офисныеприложения:MS Office and etc.

    Графика:Adobe Photoshop, CorelDraw and etc.

    Языкипрограммирования:

    • PHP: Procedural PHP, Object Oriented PHP, Zend Framework 1.6 to 1.10,

      Kohana 3, Symfony 2 Doctrine (MVC based PHP framework);

    • ASP: Classic ASP
    • Javascript: JavaScript (MooTools, Ajax, Jquery libraries)
    • Light data storage: JSON,XML,
    • Web Styling: CSS, HTML5;
    • SQL

    БазаДанных: MySQL, Postgre

    ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

    Кыргызский –свободно,

    Русский –свободно,

    Английский –свободно,

    Малайский –разговорный

    • Веб-программирование
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