ОБРАЗОВАНИЕ
2001 –
2003 Степень магистра в информационных технологиях
Кыргызско-Американский факультет компьютерных технологий и Интернет систем
КыргызскийНациональный Университет, Бишкек
1997 –
2001 Степень баклавра в информационных технологиях
Кыргызско-Американскийфакультет компьютерных технологий и Интернет систем
КыргызскийНациональный Университет, Бишкек
СТАЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
05.2013 –По наст.
Страна: Кыргызстан
Фриласнинг по разработке веб проектов разного уровня по России и Европе
Основные проекты:
01.2012 - 05.2013
Страна: Кыргызстан
Фриласнинг и оутсорсинг по программированию для Малайзийских компании через интернет
(Afteroffice SDN BHD, Ukuya SDN BHD)
01.2011 – 01.2012
Страна:Малайзия
Организация:Ukuya SDN BHD(специализируется в социальных сетях)
Должность:Технический директор
Обязанности:
- Координация работы малайзийской команды программистов
(команда программистов в головном офисе)
- Основное участие в разработке;
- Проведение тренингов по PHP, JS, Jquery, Ajax, Mysql, CSS
- Создание cтандартов пошаговых процедур по внедрению новых модулей или изменений в основную разрабатываемую систему
(удаленная команда программистов в Кыргызстане)
- Инструктаж разработчиков по тех. заданию и распределение рабочего объема
- Отслеживание проделанных работ и подготовка отчета президенту компании
4. Изучение, применение и тестирование новых технологии для основной системы
5. Планирование и техническая поддержка по внедрению завершенных проектов на стороне клиентов в соответствии с их требованиями:
- Установка на локальных серверах
- Хостинг на Amazon cloud computing
6. Администрирование Unix/Linux серверов компании расположенных в разных точках мира. Также виртуальные сервера на Аmazon cloud computing:
- Администрирование SVN репозиториев;
- Администрирование 3 серверов баз данных (MySQL) ;
- Установка дополнительных библиотек PHP по мере необходимости требуемых в разработке специфических модулей
- Поиск новых программистов
- Проведение собеседования и переговоров на счет схемы заработной платы между главой
организации и потенциальными работниками
- Проведение адаптационного тренинга новых программистов
07.2010 –12.2010
Страна: Малайзия
Организация:Unijaya resources SDN BHD
Должность:Старший программист и технический консультант
Обязанности:
- Программирование на PHP (Zend Framework), Javascript, MySQL, Oracle, Dojo JS framework
- Применение, модификация и тестирование WEB API от Yahoo, Google, Facebook, Twitter и т д
- Написание скриптов миграции объемных данных со старых систем в новую систему при внедрении завершенных проектов в клиентских организациях
- Участие в разработке и техническая поддержка внедренных проектов:
- Sikap (Малайзийская национальная система голосования)
- E-file (ВЕБ приложение штатных работников Малайзийского университета Путра)
- E-report (электронная система генерации отчетов)
- и т. д.
Страна: Малайзия
Организация:Национальный Университет Малайзии
Должность: Ассистент научного сотрудника
Обязанности:
- Написание докладов по Data Mining, Semantic WEB, artificial intelligence
- Создание подходов с последующей валидацией, проведение обзоров и анализ данных,
- Разработка ВЕБ прототипов для валидации подходов.
Организация: Национальный институт стандартов и метрологии Кыргызской Республики (НИСМ КР)
Должность: Начальник Отдела ИТ
Обязанности:
- Документооборот: еженедельные, ежемесячные, ежегодные отчеты по состоянию ИТ, выполненной работе ИТ и затрат ИТ НИСМ КР;
- Ежеквартальная актуализация интегрированной базы данных стандартов СНГ;
- Разработка и поддержка ВЕБ интерфейса для баз данных стандартов;
- Планирование и выполнение работ по профилактике в четырех управлений НИСМ КР;
- Мониторинг качества работы сотрудников ИТ и проведение тренингов для сотрудников НИСМ КР.
- Разработка (PHP, ASP,JS, Oracle) и тех поддержка a Web интерфейсов базы данных стандартов;
Страна: Кыргызстан
Организация:Национальный Университет Малайзии
Должность: технический помощникнаучного сотрудника
Обязанности:
- Разработка прототипов (ASP. PHP, JS) и тестирование в доменных областях.
Страна:Кыргызстан
Организация:Национальный институт стандартов и метрологии Кыргызской Республики (НИСМ КР)
Должность: Начальник Отдела ИТ
Обязанности:
- Также как и описано ниже..
Страна:Кыргызстан
Организация:Национальный институт стандартов и метрологии Кыргызской Республики (НИСМ КР)
Должность: Главный специалист отдела ИТ
Обязанности:
(Приоритетные задачи, поставленные начальством в начале) Техническая диагностика целого
компьютерного оснащения НИСМ КР для выявления системных проблем с целью создания агенды (презентации) для подходной реализации задач после ее одобрения начальством;
- Установка и конфигурация FreeBSD 5.2 в качестве Интернет шлюза, DNS, IIS и Email серверов;
- Проектирование и проведение локальной вычислительной сети в новом здании;
- Создание доменной структуры с системой аутентификации пользователей с помощью Active Directory;
- Управление учетной политикой пользователей сервера также как и имейл доступ сети интранет;
- Проведение тренингов и консультации по работе с оборудованием и новой технологией ИТ.
Организация: Кыргызско– Американский Факультет компьютерных
технологии и Интернет, КНУ
Должность:инженер-программист
Обязанности:
- Разработка Вэб приложении.
- Техническая поддержка одного из четырех баз данных факультета.
Организация: Кыргызско– Американский Факультет компьютерных технологии и Интернет, КНУ
Должность: Инженер программист
Обязанности:
- Установка, переустановка и обновление программного
обеспечения, операционных систем по
требованию, диагностика и профилактика
компьютеров и периферийного оборудования
на еженедельной основе;
- Подготовка и сдача отчетов по состоянию ИТ на
ежемесячной основе;
- Предоставление технической и программной поддержки
для конференции, проходимых в Университете.
09.2004 – 05.2005 Кыргызско – Американский Факультет компьютерных технологии и Интернет, КНУ
Предмет:ВЭБ технологии
Должность:Lecturer (Part time)
09 2003 – 05.2005 Кыргызско – Американский Факультет компьютерных технологии и Интернет, КНУ
Предмет:Computer English
Должность:Tutor (Part time)
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
Сеть:Ethernet technology, OSI, принципыфункционированияTCP/IP , LAN, WAN, DNS, Telnet, E-mail, DHCP, Web, FTP servers. .
ОС:Windows 98/2000/XP/Vista, UNIX platforms
Офисныеприложения:MS Office and etc.
Графика:Adobe Photoshop, CorelDraw and etc.
Языкипрограммирования:
- PHP: Procedural PHP, Object Oriented PHP, Zend Framework 1.6 to 1.10,
Kohana 3, Symfony 2 Doctrine (MVC based PHP framework);
- ASP: Classic ASP
- Javascript: JavaScript (MooTools, Ajax, Jquery libraries)
- Light data storage: JSON,XML,
- Web Styling: CSS, HTML5;
- SQL
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
Кыргызский –свободно,
Русский –свободно,
Английский –свободно,
Малайский –разговорный