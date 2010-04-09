ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

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Системное программирование

Прикладное программирование

Сетевое программирование

Разработка пользовательского интерфейса

Языки: C/C++, Pascal, PHP, VB, HTML, XML, CSS

Средства: Borland С++ Builder, Borland Delphi, MS Visual C++

СУБД: Interbase/Firebird, MySQL, MSSQL Server

ОС: Windows, Linux

ОПЫТ РАБОТЫ

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Проектирование информационных систем, занимающихся сбором, обработкой и хранением информации,

включающее разработку структуры программного комплекса, построение моделей данных, проектирование пользовательского интерфейса.

Реализация подсистем и модулей программных комплексов, включающая следующие аспекты:

• реализация прикладных задач обработки данных

• организация межсетевого взаимодействия компонентов системы на уровне сокетов

• организация межпроцессного взаимодействия

• реализация многопоточной обработки информации

• реализация и оптимизация хранения информации с использованием средств файловой системы и СУБД

• реализация пользовательского интерфейса

Отладка и тестирование программного обеспечения, работа с чужим кодом. Разработка пользовательской документации.

Опыт программирование более 5 лет

ОБРАЗОВАНИЕ

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Высшее образование, инженер по специальности «Информационные системы, управление и телекоммуникации»