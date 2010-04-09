ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
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Системное программирование
Прикладное программирование
Сетевое программирование
Разработка пользовательского интерфейса
Языки: C/C++, Pascal, PHP, VB, HTML, XML, CSS
Средства: Borland С++ Builder, Borland Delphi, MS Visual C++
СУБД: Interbase/Firebird, MySQL, MSSQL Server
ОС: Windows, Linux
ОПЫТ РАБОТЫ
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Проектирование информационных систем, занимающихся сбором, обработкой и хранением информации,
включающее разработку структуры программного комплекса, построение моделей данных, проектирование пользовательского интерфейса.
Реализация подсистем и модулей программных комплексов, включающая следующие аспекты:
• реализация прикладных задач обработки данных
• организация межсетевого взаимодействия компонентов системы на уровне сокетов
• организация межпроцессного взаимодействия
• реализация многопоточной обработки информации
• реализация и оптимизация хранения информации с использованием средств файловой системы и СУБД
• реализация пользовательского интерфейса
Отладка и тестирование программного обеспечения, работа с чужим кодом. Разработка пользовательской документации.
Опыт программирование более 5 лет
ОБРАЗОВАНИЕ
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Высшее образование, инженер по специальности «Информационные системы, управление и телекоммуникации»