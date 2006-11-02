«Весь смысл сотрудничества в том, что вы даете и берете друг у друга, и именно так вы создаете совершенно новые вещи». — Вирджил Абло

Разработка сайтов на Wordpress и Tilda

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Привет!!

Меня зовут Дарья, я слишком начинающий даже для начинающего фрилансера фрилансер:) но! я быстро учусь и хочу учиться, прокладываю путь к новым знаниям методом проб и ошибок и несмотря на то, что порой захожу в тупики нажимаю на кнопку ретерн бэк и начинаю заново ᕙ⁠(⁠ ⁠~⁠ ⁠.⁠ ⁠~⁠ ⁠)⁠ᕗ

Да, я не обладаю большим арсеналом умений, но нацелена на его развитие, поэтому гарантирую Вам, что сделаю все возможное, чтобы Вас устроила моя работа.

Я готова к сотрудничеству с Вами, обсуждению всевозможных нюансов работы, ведь в первую очередь – результат, который принесет пользу Вам!

Пока что я не могу похвастаться множеством готовых работ и большим количеством отзывов, но именно Вы можете мне помочь увеличить и то, и другое своим заказом!!

Одно из моих преимуществ перед другими фрилансерами – цены на мои работы ниже по сравнению с ними в связи с малым количеством опыта, что частично компенсируется моим желанием развиваться в данной сфере!

Контакты:

‌Почта – [email protected]

‌Telegram, WhatsApp – 89527343455

‌Страница в ВК – https://vk.com/jwwh03