Мене звати Юлія. Я налаштовую реклами у Google Ads, Facebook та Instagram🎯
Досвід роботи у маркетингу та рекламі понад 3,5 роки (1,5 р. у digital агенстві, 1,5 р. у крупній компанії, 0,5 р. -фріланс).
Також можу запропонувати:
▶️ створення чат-ботів на платформах Many Chat, Smart Sender
▶️ побудова інтернет стратегії
▶️ побудова SMM стратегії.
Працюю з такими інструментами:
✅ Google Analytics
✅ Google Tag Manager
✅ Google Ads Editor
✅ Canva та ін.
Є досвід з Google Shopping та Merchant Center.
Є досвід створення сайтів на Tilda.
Готую інформаційні звіти у Google Data Studio, Google Slides.
Моя ціль: привести малому та середньому бізнесу якісний трафіку, багато цільових заявок, недорогих конверсій та збільшити об’єми продажів
Досвід налаштування реклами у таких проектах:
ІТ-школа для дітей, ІT-табори
ІТ- курси для дорослих (програмування, дизайн)
подарункові сертифікати
ремонт, сантехніка, шпалери
дизайн інтер’єрів
жіночий одяг, дизайнерський одяг, вишиванки ручної роботи
весільні фотографи та весільні салони
весільні та авторські букети
навчальні семінари та тренінги по НЛП
меблі та шафи купе
нерухомість і новобудови
туристичні фірми
товари для дому (IKEA)
авто товари, підшипники, таксі
тату салон
плитка та сантехніка
вироби з мармуру та граніту
консалтинг та інвестиції (англомовна РК на Сінгапур та Гонконг) та ін.
Додаткові курси та сертифікати:
✅ Курс Web Marketing від IT Academy Logos 31.10.2017-26.12.2017;
✅ Google Academy for Ads Основи
✅ Google Academy for Ads Пошукова Реклама
✅ Google Analytics Individual Qualification
✅ Google Workshop automation & Smart Bidding (2019 р.)
✅ MBA - Social Media Marketing (2020 р.)
✅ Сертифікат учасника онлайн-конференції Messenger Marketing & ChatBots (2020 р.)
✅ SMM-стратегія 2021. Як продавати в соцмережах. Udemy. Антон Воронюк.
✅ Стратегія Інтернет-Маркетингу 2021. Udemy. Антон Воронюк.
Берусь тільки ті за проекти, в яких впевнена, що зможу принести результат. Якщо ви не хочете злити рекламний бюджет на безкоштовному налаштуванні від новачків після закінчених курсів, що вчаться на вашому рекламному бюджеті - звертайтесь! Роки практичного досвіду в маркетингу в цілому, контекстній і таргетованій рекламі, велика теоритична база та постійне навчання новому приносять хороші результати!