Таргетолог, PPC-специалист Yulia Med

Мене звати Юлія. Я налаштовую реклами у Google Ads, Facebook та Instagram🎯

Досвід роботи у маркетингу та рекламі понад 3,5 роки (1,5 р. у digital агенстві, 1,5 р. у крупній компанії, 0,5 р. -фріланс).

Також можу запропонувати:

▶️ створення чат-ботів на платформах Many Chat, Smart Sender

▶️ побудова інтернет стратегії

▶️ побудова SMM стратегії.

Працюю з такими інструментами:

✅ Google Analytics

✅ Google Tag Manager

✅ Google Ads Editor

✅ Canva та ін.

Є досвід з Google Shopping та Merchant Center.

Є досвід створення сайтів на Tilda.

Готую інформаційні звіти у Google Data Studio, Google Slides.

Моя ціль: привести малому та середньому бізнесу якісний трафіку, багато цільових заявок, недорогих конверсій та збільшити об’єми продажів

Досвід налаштування реклами у таких проектах:

 ІТ-школа для дітей, ІT-табори

 ІТ- курси для дорослих (програмування, дизайн)

 подарункові сертифікати

 ремонт, сантехніка, шпалери

 дизайн інтер’єрів

 жіночий одяг, дизайнерський одяг, вишиванки ручної роботи

 весільні фотографи та весільні салони

 весільні та авторські букети

 навчальні семінари та тренінги по НЛП

 меблі та шафи купе

 нерухомість і новобудови

 туристичні фірми

 товари для дому (IKEA)

 авто товари, підшипники, таксі

 тату салон

 плитка та сантехніка

 вироби з мармуру та граніту

 консалтинг та інвестиції (англомовна РК на Сінгапур та Гонконг) та ін.

Додаткові курси та сертифікати:

✅ Курс Web Marketing від IT Academy Logos 31.10.2017-26.12.2017;

✅ Google Academy for Ads Основи

✅ Google Academy for Ads Пошукова Реклама

✅ Google Analytics Individual Qualification

✅ Google Workshop automation & Smart Bidding (2019 р.)

✅ MBA - Social Media Marketing (2020 р.)

✅ Сертифікат учасника онлайн-конференції Messenger Marketing & ChatBots (2020 р.)

✅ SMM-стратегія 2021. Як продавати в соцмережах. Udemy. Антон Воронюк.

✅ Стратегія Інтернет-Маркетингу 2021. Udemy. Антон Воронюк.

Берусь тільки ті за проекти, в яких впевнена, що зможу принести результат. Якщо ви не хочете злити рекламний бюджет на безкоштовному налаштуванні від новачків після закінчених курсів, що вчаться на вашому рекламному бюджеті - звертайтесь! Роки практичного досвіду в маркетингу в цілому, контекстній і таргетованій рекламі, велика теоритична база та постійне навчання новому приносять хороші результати!