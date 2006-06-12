jzCnLV3WA2

Шукаю роботу

Привіт)) мене звати Каріна і я готова викладатись на повну щоб вам сподобалась моя робота. Буду у максимально короткий термін виконувати ваші замовлення, а головне якісно завжди рада любі співпраці. Категорії моєї роботи: набір тексту.

Досвід роботи 1 — півтори року. Виконую: обробку тексту, переклад тексту, оформлення акаунтів та інше.

Готова відразу приступити до виконання завдань.

Ціну обов’язково обговоримо в Direct. Нижче вказані мої дані??????Instagram: @ka_rrrina_

Тел. 098-711-2185