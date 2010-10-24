БЕЛОВОЛОВ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ
1985 г.р. женат.
сот.тел.: +7 (903)-43-90-750
e-mail: [email protected]
ЦЕЛЬ:
Ищу работу в сфере проектирования жилых и общественных зданий в качестве:
1. архитектора;
2. дизайнера;
3. визуализатора интерьеров и экстерьеров.
Против командировок и ненормированного рабочего дня не возражаю.
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2003 году окончил муниципальную общеобразовательную среднюю школу №2 с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла и поступил в государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовская государственная академия архитектуры и искусства» (очная форма). Завершил обучение в 2008 году в Федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Южный федеральный университет». Получен диплом с отличием с присуждением степени “БАКАЛАВР АРХИТЕКТУРЫ”. Тема дипломного проекта: «Многоэтажный жилой дом с общественной функцией (с разработкой альбома рабочих чертежей)».
В 2008 году поступил в магистратуру в Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» на направление «Архитектура», специализацию «Архитектура жилых и общественных зданий». Завершил обучение в 2010 году. Магистерская диссертация защищена на отлично, присуждена степень «МАГИСТР АРХИТЕКТУРЫ» по направлению архитектура. Тема магистерской диссертации «Особенности архитектуры объектов туризма и альпинизма Юга России».
ОПЫТ РАБОТЫ:
ООО “ПРАГМА-Дон” август 2009-2010
Архитектор-проектировщик
- разработка рабочих проектов
- визуализация объектов
- обмерные работы
ООО “КОНСТРУКТОР” 2008-2009г.
Архитектор-проектировщик
- разработка рабочих проектов
- визуализация объектов
- согласование с заказчиком
ООО “BAZA-DESINGN” 2007-2008г.
Архитектор-дизайнер
- разработка эскизных проектов
- визуализация объектов
- согласование с заказчиком
Последние работы:
- «Реконструкция стадиона «Кубань», г. Краснодар»;
- Проект "капитального ремонта здания МОУ СОШ № 12 и строительства пристройки с плавательным бассейном к зданию школы находящейся по адресу: 346884, Ростовская область, г.Батайск, ул. Тельмана, 154";
- Разработка эскизного проекта Музея-заповедника «ТАНАИС»;
- Разработка эскизного проекта Кампуса Южного Федерального Университета в г. Ростов-на-Дону.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
-Знание программ: Windows, MS Office, 3-D studio Max, AutoCAD, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Sketch Up.
-Имеется сертификат: «о прохождении курсов по 3-D studio Max» 2006.
-Умение выполнять: обмерные работы, эскизные проекты, комплект рабочих чертежей, дизайн-проекты жилых и общественных помещений, визуализацию объектов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Участвовал в конкурсах:
- Студенческий конкурс «Дом для звезды» 2004г;
- Лауреат межрегионального конкурса « Архитектура и стекло» 2007г.
Имеются публикации:
- журнал «Дом в Ростове» №12, 2004;
- сборник тезисов докладов студенческой конференции : РГААИ, 2007;
- журнал «Hi home» 06 (27) 2007;
- сборник тезисов докладов студенческой конференции : ИАрхИ ЮФУ, 2010г.
Имеются дипломы:
- «За лучшую курсовую работу»;
- «За лучшую курсовую работу», I место;
- «За активное участие в студенческом конкурсе «Дом для Звезды»;
- «За лучший научный доклад на секционном заседании XIX научно-практической студенческой конференции».
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