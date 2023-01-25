Напишу программку любого вида сложности

Здравствуйте! Я в программировании уже около 9 лет.

Программировала на С++, Delphi, Java, C#, Python.

Проходила курсы:

по верстке сайтов,

по программированию JAVA,

по программированию Python+Django.

Работала с такими базами как MySQL, Postgres, SQL Server, Redis.

Умею создавать как десткопные приложения, так и сайты. Умею делать парсинг страничек, создавать ботов в телеграмм.

В данный момент занимаюсь разработкой сайтов на Python, Django, DRF.