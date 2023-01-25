Напишу программку любого вида сложности
Здравствуйте! Я в программировании уже около 9 лет.
Программировала на С++, Delphi, Java, C#, Python.
Проходила курсы:
по верстке сайтов,
по программированию JAVA,
по программированию Python+Django.
Работала с такими базами как MySQL, Postgres, SQL Server, Redis.
Умею создавать как десткопные приложения, так и сайты. Умею делать парсинг страничек, создавать ботов в телеграмм.
В данный момент занимаюсь разработкой сайтов на Python, Django, DRF.
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