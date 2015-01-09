Цепкий взгляд журналиста

Здравствуйте! Я - Ксения. Мне 23 года. Имею за плечами 5-летний опыт работы корреспондентом в телекомпании. Параллельно с работой получила высшее образование по специальности " Филолог. Преподаватель". Но творческая жилка во мне перевесила. Писать и сочинять – не просто моя работа, это – моя стихия. Мой профиль – тексты на социальные темы. Хотя нет ни одной темы, за которую мне бы не пришлось с энтузиазмом взяться. Считаю, что самое главное в журналисте – писать так, будто тебе безумно нравится сам процесс. При работе надо отходить от шаблонов, креативить!

С вдохновением и легкостью возьмусь за:

- Рерайтинг;

- Статьи;

- Новости.

Мои контакты

Email: [email protected]

Вконтакте: http://vk.com/ksyushazu