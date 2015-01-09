k-zubkova

Ксения k-zubkova

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Цепкий взгляд журналиста

Здравствуйте! Я - Ксения. Мне 23 года. Имею за плечами 5-летний опыт работы корреспондентом в телекомпании.  Параллельно с работой получила высшее образование по специальности " Филолог. Преподаватель". Но творческая жилка во мне перевесила. Писать и сочинять – не просто моя работа, это – моя стихия. Мой профиль –  тексты на социальные темы. Хотя нет ни одной темы, за которую мне бы не пришлось с энтузиазмом взяться. Считаю, что самое главное в журналисте – писать так, будто тебе безумно нравится сам процесс. При работе надо отходить от шаблонов, креативить!

С  вдохновением и легкостью возьмусь за:

- Рерайтинг;

- Статьи;

- Новости. 

Мои контакты 

Email: [email protected] 

Вконтакте: http://vk.com/ksyushazu