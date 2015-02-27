Профессиональная верстка сайтов

Знания, умения, навыки:

HTML, CSS.

Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

Комментарии.

Гарантирую:

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный контакт.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту — 100%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

Карта Приватбанк.

WebMoney (WMZ, WMR, WMU).

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! ВНИМАНИЕ!!! Для добавления в skype пишите ваш skype в ЛС или на e-mail: [email protected] — добавлюсь в течении 5 мин

Для оперативности и экономии времени — пожалуйста высылайте задание на почту. Оценю, в течение 10 мин отвечу.

E-MAIL: [email protected]