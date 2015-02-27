Профессиональная верстка сайтов
Знания, умения, навыки:
HTML, CSS.
Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Соблюдение стандартов W3C.
Комментарии.
Гарантирую:
Качественную работу.
Разумные цены.
Постоянный контакт.
Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Ответ на письма, написанные на почту — 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
Карта Приватбанк.
WebMoney (WMZ, WMR, WMU).
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! ВНИМАНИЕ!!! Для добавления в skype пишите ваш skype в ЛС или на e-mail: [email protected] — добавлюсь в течении 5 мин
Для оперативности и экономии времени — пожалуйста высылайте задание на почту. Оценю, в течение 10 мин отвечу.
E-MAIL: [email protected]