🔥КАЧЕСТВЕННАЯ И АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА 🔥 РАЗРАБОТКА САЙТОВ С НУЛЯ🔥
О работе с Клиентом:
- Оценка ТЗ. Если нет, то осуществляется помощь в его составлении;
- Составление графика работ и суммы сделки;
- Выполнение задачи в срок и качественно. Осуществление всех правок, если
таковые имеются;
- Далее продуктивное сотрудничество на выгодных условиях;
🎯ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫМИ Я ВЛАДЕЮ:
· HTML (HTML5);
· CSS (CSS3);
· JS / JQUERY;
· FLEXBOX / GRID;
· GULP / WEBPACK;
· SCSS / SASS;
· LESS / PUG;
· WORDPRESS;
· БЭМ;
✔ Делаю посадку на:
- WordPress;
- MODX Revo;
- Opencart | ocStore;
💬Связаться со мной:
Telegram:@romualds27
E-mail: [email protected]
E-mail: почта на сайте