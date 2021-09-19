🔥КАЧЕСТВЕННАЯ И АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА 🔥 РАЗРАБОТКА САЙТОВ С НУЛЯ🔥

О работе с Клиентом:

- Оценка ТЗ. Если нет, то осуществляется помощь в его составлении;

- Составление графика работ и суммы сделки;

- Выполнение задачи в срок и качественно. Осуществление всех правок, если

таковые имеются;

- Далее продуктивное сотрудничество на выгодных условиях;

🎯ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫМИ Я ВЛАДЕЮ:

· HTML (HTML5);

· CSS (CSS3);

· JS / JQUERY;

· FLEXBOX / GRID;

· GULP / WEBPACK;

· SCSS / SASS;

· LESS / PUG;

· WORDPRESS;

· БЭМ;

✔ Делаю посадку на:

WordPress;

MODX Revo;

Opencart | ocStore;

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