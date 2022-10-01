k1rill_shtepa_

Разработка сайта на WordPress, несложная верстка html-страниц

Меня зовут Кирилл. Я представляю собой отчасти СЕО-специалистом и разработчиком сайтов на WordPress. По части СЕО я имел опыт паблишинга, немного генерации контента по ключевым словам, работа с дропами (htaccess, redirect, восстановление контента из веб-архива в html-страницу и постановка ссылки), частичный анализ сайта через ahrefs и semrush. Сфера - стероиды и эректильная дисфункция (USA и EU). По части разработки сайтов на WP - один проект - rockmuscles.com. Разрабатывался по шаблону. Также выполнял множество заданий по правкам сайтов - мета-тайтлы, урлы, добавлял блоки. Также имею, по большей части, любительский опыт в верстке сайта по шаблонам psd, а также в создании лендингов с нуля и переделке html-темплейтов под какие-либо требования. Знаю html, css, частично js, jQuerry. Надеюсь, мы найдем с Вами общий язык и сможем активно сотрудничать:)