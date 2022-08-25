Frontend Developer

Делаю ваш бездушный макет живым и полным энергии!

Зроблю роботу якісно та в короткі терміни. Вті

• Перенести дизайнерські задуми з Вашого макета до першокласного коду. (PSD, Figma)• Переносячи код, я одразу роблю сайт адаптивним під будь-які пристрої. (ПК, планшет, телефон)• Використовую сучасні технології, які допомагають написати код швидше, що, у свою чергу, збільшує швидкість розробки проекту.• Якщо дизайнер не надав мобільну версію Вашого сайту, це не проблема – адаптувати можна все, що завгодно.

Чим я можу бути корисним?Які круті речі я можу зробити?

﻿• Бургер меню - воно меню, яке компактно складається на мобільних пристроях і розширюється при виклику меню.

﻿• Таби - перемикання блоків з інформацією, натискання необхідних заголовків.

﻿• Слайдер – практично жоден макет не обходиться без цього елемента.

﻿• Спойлер та акордеон – найчастіше використовуються у розділі FAQ.

﻿І багато інших, класних штук

Даю гарантії на виконані роботи.

Включаючи правки та гарантійний термін.

Зв'язок:

-Email: [email protected]

-Telegram: https://t.me/k2r8ll

Навички:

• Складання ТЗ

• HTML5

• CSS3

• JavaScript

• GIT

• GULP

• SASS

• jQury

• Адаптивна верстка

• Кросбраузерна верстка

• Основи SEO

• Figma / Photoshop

• Хостін / Домін

• http / https / URL / DNS

• VM VirtualBox

• Linux terminal