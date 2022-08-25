Делаю ваш бездушный макет живым и полным энергии!
Зроблю роботу якісно та в короткі терміни. Вті
Чим я можу бути корисним?
- • Перенести дизайнерські задуми з Вашого макета до першокласного коду. (PSD, Figma)• Переносячи код, я одразу роблю сайт адаптивним під будь-які пристрої. (ПК, планшет, телефон)• Використовую сучасні технології, які допомагають написати код швидше, що, у свою чергу, збільшує швидкість розробки проекту.• Якщо дизайнер не надав мобільну версію Вашого сайту, це не проблема – адаптувати можна все, що завгодно.
• Бургер меню - воно меню, яке компактно складається на мобільних пристроях і розширюється при виклику меню.
• Таби - перемикання блоків з інформацією, натискання необхідних заголовків.
• Слайдер – практично жоден макет не обходиться без цього елемента.
• Спойлер та акордеон – найчастіше використовуються у розділі FAQ.
І багато інших, класних штук
Даю гарантії на виконані роботи.
Включаючи правки та гарантійний термін.
Зв'язок:
-Email: [email protected]
-Telegram: https://t.me/k2r8ll
Навички:
• Складання ТЗ
• HTML5
• CSS3
• JavaScript
• GIT
• GULP
• SASS
• jQury
• Адаптивна верстка
• Кросбраузерна верстка
• Основи SEO
• Figma / Photoshop
• Хостін / Домін
• http / https / URL / DNS
• VM VirtualBox
• Linux terminal