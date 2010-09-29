сверстать скелет/рыбу сайта (рабочую модель без наполнения и дизайна в мелочах) по заданной концепции/дизайну: вертикальная фулскрин галерея "проектов". каждый "проект" — фулскрин горизонтальная галерея из слайдов. переход от слайда к слайду и между проектами ...
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- Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
есть сверстанный макет-скилет сайта состоящий из вертикальной фулскрин "галереи" в которой вертикально расположены проекты, а каждый проект состоит из нескольких фулскрин фото которые листаются горизонтально. надо добавить возможность листать/таскать мышкой как в тачэкранах ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на wp, самописаная тема, посты разнесены в разные категории с разным дизайном, некоторые посты приклеены. надо чтобы если с момента последнего захода посетителя в посте что-то изменилось то около заголовка-линка поста была надпись ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Цель: разработать шаблон горизонтальной темы галереи под WordPress. дизайн есть. отвечу на все вопросы icq^200189608Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад