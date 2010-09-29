k31f

Егор Ильин k31f

 
39 летРоссия/Барнаул
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Верстка+js

    сверстать скелет/рыбу сайта (рабочую модель без наполнения и дизайна в мелочах) по заданной концепции/дизайну: вертикальная фулскрин галерея "проектов". каждый "проект" — фулскрин горизонтальная галерея из слайдов. переход от слайда к слайду и между проектами ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавить swipe, таскание мышкой верх/вниз/лево/

    есть сверстанный макет-скилет сайта состоящий из вертикальной фулскрин "галереи" в которой вертикально расположены проекты, а каждый проект состоит из нескольких фулскрин фото которые листаются горизонтально. надо добавить возможность листать/таскать мышкой как в тачэкранах ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Wordpress, cookies, индикатор "new"

    Есть сайт на wp, самописаная тема, посты разнесены в разные категории с разным дизайном, некоторые посты приклеены. надо чтобы если с момента последнего захода посетителя в посте что-то изменилось то около заголовка-линка поста была надпись ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад