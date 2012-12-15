Реальные посетители с соц.сетей Результат – тысячи переходов на Ваш сайт

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б) Солидное портфолио

в) Консультации бесплатны!

Работаю именно сейчас по следующим сетям:

1) Vkontakte.ru

2) Odnoklassniki.ru

3) Mail.ru

4) Facebook.com

5) Livejournal

6) Twitter

7) LI

8) Youtube

9) Rutube

10) Ведение корпоративных блогов.

11) Постинг на форумах

Тест бесплатно. Подробности в личке

О Компании top-SMO.ru

Сегодня социальные и развлекательные сети стали неотъемлемой составляющей досуга человека. У многих рабочий день начинается именно с просмотра новостей в социальных сетях и появившихся роликов, чтения блогов и форумов. И если для кого-то это приятное увлечение, то для специалистов компании «TOP-SMO» – работа. Каждый специалист нашего интернет-агентства имеет большой опыт в области SMO и реализации проектов любой сложности. К каждой поставленной перед нами задачи мы подходим творчески. Специально для Вас будет разработана уникальная рекламная концепция, которая принесет максимальную отдачу и результат.

Итак, что мы предлагаем нашим клиентам?

Мы предлагаем Вам использовать хобби миллионов людей в своих целях. Сегодня продвижение в социальных сетях, блогах и форумах стало одним из наиболее эффективных способов привлечения потенциальных клиентов. Основное преимущество рекламной кампании, проводимой в социальных сетях, – это возможность одновременно донести нужную информацию о товарах и услугах до широкого круга потребителей. Более того, Вы сможете не только донести сведения до потребителей, но и вступить с ними в контакт, вести личное общение. Таким образом, гораздо проще будет заинтересовать потребителя в необходимости приобретения товаров и услуг именно в Вашей компании, рассказать потенциальному покупателю о достоинствах и преимуществах продукции.

Общаюсь только по вышерасположенным контактам.

Не раз выигрывал тендеры на фрилансе по разработке эффективной стратегии продвижения и ее дальнейшей реализации.