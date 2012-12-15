а) Вам качественно, быстро и за разумные деньги?
б) Солидное портфолио
в) Консультации бесплатны!
Работаю именно сейчас по следующим сетям:
1) Vkontakte.ru
3) Mail.ru
4) Facebook.com
5) Livejournal
6) Twitter
7) LI
8) Youtube
9) Rutube
10) Ведение корпоративных блогов.
11) Постинг на форумах
Тест бесплатно. Подробности в личке
О Компании top-SMO.ru
Сегодня социальные и развлекательные сети стали неотъемлемой составляющей досуга человека. У многих рабочий день начинается именно с просмотра новостей в социальных сетях и появившихся роликов, чтения блогов и форумов. И если для кого-то это приятное увлечение, то для специалистов компании «TOP-SMO» – работа. Каждый специалист нашего интернет-агентства имеет большой опыт в области SMO и реализации проектов любой сложности. К каждой поставленной перед нами задачи мы подходим творчески. Специально для Вас будет разработана уникальная рекламная концепция, которая принесет максимальную отдачу и результат.
Итак, что мы предлагаем нашим клиентам?
Мы предлагаем Вам использовать хобби миллионов людей в своих целях. Сегодня продвижение в социальных сетях, блогах и форумах стало одним из наиболее эффективных способов привлечения потенциальных клиентов. Основное преимущество рекламной кампании, проводимой в социальных сетях, – это возможность одновременно донести нужную информацию о товарах и услугах до широкого круга потребителей. Более того, Вы сможете не только донести сведения до потребителей, но и вступить с ними в контакт, вести личное общение. Таким образом, гораздо проще будет заинтересовать потребителя в необходимости приобретения товаров и услуг именно в Вашей компании, рассказать потенциальному покупателю о достоинствах и преимуществах продукции.
Общаюсь только по вышерасположенным контактам.
Не раз выигрывал тендеры на фрилансе по разработке эффективной стратегии продвижения и ее дальнейшей реализации.
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