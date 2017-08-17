k8thegreat

1С-Битрикс разработчик

Занимаюсь веб-разработкой более 8 лет (верстка, интеграция с системами управления), из них 7 лет работаю с системой управления 1С-Битрикс (сертифицированный специалист, разработка крупных проектов, в том числе крупных интернет-магазинов, интеграция с бухгалтерскими и складскими системами). Также большой опыт работы с другими системами управления (Modx, Joomla, Wordpress) и сайтами на платформе .NET.

Предоставляю полный спектр услуг по созданию и поддержке сайтов. Возможно сотрудничество с веб-разработчиками, дизайнерами и специалистами по продвижению и рекламе, а также аутсорсинг, обучение и консультирование по работе с системой 1С-Битрикс, решение нестандартных задач.