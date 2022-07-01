Ваш фрилансер
🎯Помогу вам во всем!
🎯Свободно владею английским и многими другими языками
🎯Есть опыт работы
🎯Работаю максимально, быстро и за приятную цену
🎯Буду рад сотрудничеству.
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⚡Мои преимущества:
- Профессиональный подход;
- Гарантированное соблюдение сроков;
- Ответственное отношение к заказам;
- Круглосуточная обратная связь;
- Бесплатные правки;
- Прост в общении : )
Этапы работы:
- Обсуждение проекта с проработкой всех деталей для понимания стека работы;
- Поэтапное составление технического задания;
- Предварительная оплата;
- Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.