kKasikk

Євгеній Касай kKasikk

 
21 годУкраина/Кременчуг
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Ваш фрилансер

🎯Помогу вам во всем!

🎯Свободно владею английским и многими другими языками

🎯Есть опыт работы

🎯Работаю максимально, быстро и за приятную цену

🎯Буду рад сотрудничеству.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

⚡Мои преимущества:

  • Профессиональный подход;
  • Гарантированное соблюдение сроков;
  • Ответственное отношение к заказам;
  • Круглосуточная обратная связь;
  • Бесплатные правки;
  • Прост в общении : )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Этапы работы:

  • Обсуждение проекта с проработкой всех деталей для понимания стека работы;
  • Поэтапное составление технического задания;
  • Предварительная оплата;
  • Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.

 Оплата

С новыми клиентами работаю исключительно после 50% предоплаты, либо по Безопасной сделке данного сайта! Стоимость каждого заказа определяется индивидуально и зависит от сложности, объема текста и срока, отведённого на работу. Извините, честные заказчики, жизнь научила доверять, но проверять. Давайте уважать своё и чужое время.
HTML