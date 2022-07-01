Ваш фрилансер

🎯Помогу вам во всем!

🎯Свободно владею английским и многими другими языками

🎯Есть опыт работы

🎯Работаю максимально, быстро и за приятную цену

🎯Буду рад сотрудничеству.

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⚡Мои преимущества:

Профессиональный подход;

Гарантированное соблюдение сроков;

Ответственное отношение к заказам;

Круглосуточная обратная связь;

Бесплатные правки;

Прост в общении : )

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Этапы работы:

Обсуждение проекта с проработкой всех деталей для понимания стека работы;

Поэтапное составление технического задания;

Предварительная оплата;

Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.

 Оплата