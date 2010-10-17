k_belovolov

БЕЛОВОЛОВ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ

1985 г.р. женат.

ЦЕЛЬ:

 Ищу работу в сфере проектирования жилых и общественных зданий в качестве:

1. архитектора;

2. дизайнера;

3. визуализатора интерьеров и экстерьеров.

 Против командировок и ненормированного рабочего дня не возражаю.

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2003 году окончил муниципальную общеобразовательную среднюю школу №2 с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла и поступил в государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовская государственная академия архитектуры и искусства» (очная форма). Завершил обучение в 2008 году в Федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Южный федеральный университет». Получен диплом с отличием с присуждением степени “БАКАЛАВР АРХИТЕКТУРЫ”. Тема дипломного проекта: «Многоэтажный жилой дом с общественной функцией (с разработкой альбома рабочих чертежей)».

В 2008 году поступил в магистратуру в Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» на направление «Архитектура», специализацию «Архитектура жилых и общественных зданий». Завершил обучение в 2010 году. Магистерская диссертация защищена на отлично, присуждена степень «МАГИСТР АРХИТЕКТУРЫ» по направлению архитектура. Тема магистерской диссертации «Особенности архитектуры объектов туризма и альпинизма Юга России».

ОПЫТ РАБОТЫ:

ООО “ПРАГМА-Дон” август 2009-2010

Архитектор-проектировщик

- разработка рабочих проектов

- визуализация объектов

- обмерные работы

ООО “КОНСТРУКТОР” 2008-2009г.

Архитектор-проектировщик

- разработка рабочих проектов

- визуализация объектов

- согласование с заказчиком

ООО “BAZA-DESINGN” 2007-2008г.

Архитектор-дизайнер

- разработка эскизных проектов

- визуализация объектов

- согласование с заказчиком

Последние работы:

- «Реконструкция стадиона «Кубань», г. Краснодар»;

- Проект "капитального ремонта здания МОУ СОШ № 12 и строительства пристройки с плавательным бассейном к зданию школы находящейся по адресу: 346884, Ростовская область, г.Батайск, ул. Тельмана, 154";

- Разработка эскизного проекта Музея-заповедника «ТАНАИС»;

- Разработка эскизного проекта Кампуса Южного Федерального Университета в г. Ростов-на-Дону.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

Знание программ: Windows, MS Office, 3-D studio Max, AutoCAD, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Sketch Up.

Имеется сертификат: «о прохождении курсов по 3-D studio Max» 2006.

Умение выполнять: обмерные работы, эскизные проекты, комплект рабочих чертежей, дизайн-проекты жилых и общественных помещений, визуализацию объектов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Участвовал в конкурсах:

- Студенческий конкурс «Дом для звезды» 2004г;

- Лауреат межрегионального конкурса « Архитектура и стекло» 2007г.

Имеются публикации:

- журнал «Дом в Ростове» №12, 2004;

- сборник тезисов докладов студенческой конференции : РГААИ, 2007;

- журнал «Hi home» 06 (27) 2007;

- сборник тезисов докладов студенческой конференции : ИАрхИ ЮФУ, 2010г.

Имеются дипломы:

- «За лучшую курсовую работу»;

- «За лучшую курсовую работу», I место;

- «За активное участие в студенческом конкурсе «Дом для Звезды»;

- «За лучший научный доклад на секционном заседании XIX научно-практической студенческой конференции».