k_lebedeva

Лебедева k_lebedeva

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Копирайтер, рерайтер, переводчик

Журнал Elysee - Первый молодёжный проект: младший редактор - написание статей, интервью

Cosmopolitan: помощник шеф-редактор - написание статей, обязанности бильд-редактора, подбор контента

Фриланс - написание англоязычных статей на темы: общество, путешествие, образование

Kreativ Magazine: редактор - рецензии

Reception интернет-журнал: редактор - статьи о моде

Granny Queen: smm-менеджер - продающие тексты

Girls in the universe: редактор - статьи о путешествиях

New Stream Magazine: редактор - написание статей, создание медиа-кита

Свободно владею Adobe Photoshop, IMovie, Adobe InDesign, Adobe Audition

Свободный разговорный/письменный английский.

Русскоязычный копирайт: 200р-300р/1000 зсп

Русскоязычный рерайт: 150р-200р/ 1000 зсп

Англоязычный копирайт: 400р/1000 зсп

Англоязычный рерайт: 300р/1000 зсп

Elysee интервью﻿

Elysee 50 оттенков серого

10 top things to do in London﻿

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10 top things to do in Rome

NewStreamMedia Эмануэль Унгаро﻿

NewStreamMedia Ретро

Kreativ Magazine Рецензия1﻿

KreativMagazine Рецензия2