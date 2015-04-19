k_lebedeva

Журнал Elysee - Первый молодёжный проект: младший редактор - написание статей, интервью
Cosmopolitan: помощник шеф-редактор - написание статей, обязанности бильд-редактора, подбор контента
Фриланс - написание англоязычных статей на темы: общество, путешествие, образование
Kreativ Magazine: редактор - рецензии
Reception интернет-журнал: редактор - статьи о моде
Granny Queen: smm-менеджер - продающие тексты
Girls in the universe: редактор - статьи о путешествиях
New Stream Magazine: редактор - написание статей, создание медиа-кита
Свободно владею Adobe Photoshop, IMovie, Adobe InDesign, Adobe Audition.
Свободный разговорный/письменный английский.
Русскоязычный копирайт: 200р-300р/1000 зсп
Русскоязычный рерайт: 150р-200р/ 1000 зсп
Англоязычный копирайт: 400р/1000 зсп
Англоязычный рерайт: 300р/1000 зсп
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10 top things to do in Prague
NewStreamMedia Эмануэль Унгаро
NewStreamMedia Ретро
KreativMagazine Рецензия2