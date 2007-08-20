Коган Марина

Дата рождения: 25/11 1969 г.

Образование: высшее

Адрес: 601103, г.Харьков, ул.23 Августа, д.55-б, кв.19.

Телефон: (057)7022597

E-mail: [email protected]

Владение языками: украинский; французский ,английский (базовый)

Образование:

1986-1991 гг. ХИСИ, ф-т Архитектурный. Специальность: Инженер - архитектор.( Тема дипломной работы "Реконструкция здания библиотеки Островского под гостинисный комплекс")

2001-2002 гг. - курсы web-дизайна,Flash. Квалификация: WEB-мастер

2005-2006 гг. - курсы фотографии.

Опыт работы:

2004-2006гг. - по совместительству преподаватель графики, компьютерные курсы, частные уроки.

2000-2005гг. - ООО "Дизайнгруп". Создание макетов для выставочных стендов, наружной рекламы и полиграфии, подготовка и печать на плоттере Enkad NovaJet-750. Создание Web- сайтов(http://dg.kHarkov.ua, www.skala-kitchen.com). (Заказчики: Обл.администрация, Восточно-региональная таможня(пп "Гоптівка") "Кухни СКАЛА", ОАО "З-д им Фрунзе",ОАО "З-д Поршень",ЗАО "Мельагротехснаб", "Хикма фармасьютикалс", ПФ "Солодковский и К", УГЦ "Укрспецвагон", ООО "Судоремонтный завод "Южный Севастополь", Международный Соломонов Университет , НПП "Инсолар".)

1998 - 1999 гг. - салон-магазин "Модима"(разработка рекламной и информационной продукции для сети магазинов "Модима", "Баустел")

1997 гг. архитектурное бюро "ТехноАрк"(проектирование интерьеров -AUTOCAD (ARHICAD), 3D-MAX)

1995- 1997 гг. - ООО "Знахідка" разработка макетов для режущего плоттера GRAPHTEC CUTTING PRO PC2100-80A и изготовление апликаций.

1993-1994 гг.- Создание фирменных знаков и логотипов и подготовка макетов для справочника "Золотые страницы".

1991-1992 гг.Средняя школа № 29, преподаватель ИЗО

Технические навыки: Графические пакеты(Corel, Photoshop,Illustrator,

3D Max, Flash,оффисные. Умение рисовать(наличие дигитайзера).

Хобби, увлечения: фоторгафия(наличие церкальной и цифровой камеры), гор.лыжи, туризм.